"دريك آند سكل" تحقق أرباحا فصلية 3.8 مليار درهم وتشطب ديونا ضخمة

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حققت شركة دريك آند سكل الإماراتية أرباحا فصلية بقيمة 3.8 مليار درهم مقارنة مع خسائر بـ 43 مليون درهم في الربع الثاني من العام الماضي.

وعزت الشركة تسجيلها لهذه الأرباح إلى تحقيق أرباح استثنائية نتيجة رد للإلتزامات بموجب خطة إعادة الهيكلة المعتمدة لتسوية الديون بـ 3.7 مليار درهم وهو ما انعكس بالإيجاب على نتائجها الفصلية.

وذكرت "دريك آند سكل" أن خسائرها المتراكمة تراجعت إلى 58% من رأسمالها لتصل إلى 1.6 مليار درهم.

وأعلنت الشركة شطب ديون ومخصصات قانونية وفوائد بنكية بقيمة 4.1 مليارات درهم.

وأوضحت "دريك آند سكل" ارتفاع حقوق ملكية الشركة من عجز 4.4 مليارات درهم كما في 31 ديسمبر 2023 إلى إيجابي بقيمة 180 مليون درهم كما في 30 يونيو 2024.

وأكدت تحقيق إيرادات أخرى من مخصصات احترازية اتخذتها الإدارة الحالية كإجراء وقائي قبل إتمام عملية إعادة الهيكلة.