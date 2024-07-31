أرباح "الرياض للتعمير" تقفز 112.4% إلى 91.92 مليون ريال في الربع الثاني من 2024

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ارتفع صافي ربح شركة "الرياض للتعمير" في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 112.43% إلى 91.92 مليون ريال مقابل 43.27 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 30.4% مقارنة بالربع الأول من العام الجاري والذي بلغ صافي الربح خلاله 70.49 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إن ارتفاع الأرباح في الربع الثاني من 2024، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع إيرادات الأعمال الرئيسية للشركة بمقدار 7.5 مليون ريال، وارتفاع حصة الشركة في أرباح الشركة الزميلة "تنال" بمقدار 4.5 مليون ريال.

كما زادت إيرادات ودائع المرابحات بمقدار 5 ملايين ريال، وارتفعت الإيرادات الأخرى بمقدار 27 مليون ريال نتيجة عكس مخصص التزام محتمل.

وقفزت أرباح الشركة خلال النصف الأول من 2024، بنسبة 114.6% إلى 162.4 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 75.67 مليون ريال خلال النصف المقارن قبل عام.