إسبانيا تفرض غرامة بـ 413 مليون يورو على موقع "بوكينج دوت كوم"

1 دقيقة للقراءة

فرضت هيئة المنافسة في إسبانيا غرامة قدرها 413 مليون يورو على شركة Booking.com، مشيرة إلى أن الشركة أساءت استخدام موقعها خلال السنوات الخمس الماضية.

وقالت الهيئة المعروفة باسم CNMC إن "Booking.com" منذ بداية عام 2019 على الأقل، فرضت شروطا غير عادلة ولم تكن متساوية لجميع الفنادق الإسبانية التي تستخدم المنصة للحجوزات.

شملت هذه الشروط منع الفنادق من تقديم أسعار أقل لغرفها مقارنة بتلك المعلن عنها على موقع Booking.com، في حين يمكن للمنصة خفض سعر الغرفة على موقعها بشكل أحادي الجانب، وفقا لـ "CNMC".

كما أجبرت Booking.com الفنادق على حل النزاعات القانونية بموجب القانون الهولندي بدلاً من القانون الإسباني، ما أدى إلى تكاليف تقاضي أو litigation costs غير متكافئة، بحسب ما ذكرته الهيئة.