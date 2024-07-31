انخفاض حاد لأرباح "إيرباص" الفصلية بضغط تكلفة الاستثمار والمخصصات

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كشفت شركة إيرباص عن انخفاض حاد في أرباح الربع الثاني، حيث انخفضت الأرباح التشغيلية بأكثر من النصف إلى 814 مليون يورو.

وجاء انخفاض الأرباح بسبب تكلفة الاستثمار في زيادة إنتاج الطائرات، وتجنيب مخصصات قدرها 989 مليون يورو للخسائر المستقبلية في قطاع الفضاء.

وتجاوزت الأرباح التشغيلية متوسط توقعات المحللين، حيث توقع المحللون أرباحا تشغيلية معدلة للربع الثاني بـ 699 مليون يورو.