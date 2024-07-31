مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
إيرباص

انخفاض حاد لأرباح "إيرباص" الفصلية بضغط تكلفة الاستثمار والمخصصات

الأرباح التشغيلية انخفضت بأكثر من النصف إلى 814 مليون يورو في الربع الثاني

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

كشفت شركة إيرباص عن انخفاض حاد في أرباح الربع الثاني، حيث انخفضت الأرباح التشغيلية بأكثر من النصف إلى 814 مليون يورو.

وجاء انخفاض الأرباح بسبب تكلفة الاستثمار في زيادة إنتاج الطائرات، وتجنيب مخصصات قدرها 989 مليون يورو للخسائر المستقبلية في قطاع الفضاء.

وتجاوزت الأرباح التشغيلية متوسط توقعات المحللين، حيث توقع المحللون أرباحا تشغيلية معدلة للربع الثاني بـ 699 مليون يورو.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
الموساد الإسرائيلي يخترق "حصون" الحرس الثوري الإيراني الموساد الإسرائيلي يخترق "حصون" الحرس الثوري الإيراني
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط