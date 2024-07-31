مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
مصنع أبو قير للأسمدة في مصر
مصنع أبو قير للأسمدة في مصر
اقتصاد مصر

بيان: شركات الأسمدة المصرية بدأت استئناف الإنتاج بصورة طبيعية

بعد توفير الغاز الطبيعي

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

قالت رئاسة مجلس الوزراء المصري في بيان اليوم الأربعاء إن شركات الأسمدة استأنفت الإنتاج بشكل طبيعي بعد توفير الغاز الطبيعي.

وعقد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا لمتابعة موقف إنتاج الأسمدة بعد استئناف عمل المصانع بفضل توفير الغاز الطبيعي، أحد المكونات الرئيسية اللازمة لإنتاج الأسمدة.

وقال مدبولي "هدفنا الآن هو زيادة إنتاجنا من الأسمدة وتوفيره بما يُسهم في القضاء على أي محاولات لاستمرار السوق السوداء في هذا القطاع المهم".

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، "تم التشديد، خلال الاجتماع، على ضروة غلق منافذ تسرب الأسمدة المدعومة إلى السوق السوداء حيث تم التوجيه بضرورة العمل على ضبط هذه المنظومة، بما يسهم فى وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على متابعة منظومة توريد الأسمدة من المصانع المُنتِجة في ظل توافر كميات الغاز الطبيعي المطلوبة للإنتاج.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
الموساد الإسرائيلي يخترق "حصون" الحرس الثوري الإيراني الموساد الإسرائيلي يخترق "حصون" الحرس الثوري الإيراني
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط