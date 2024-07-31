رواسي البناء"توقع عقدا بـ36 مليون ريال مع "بلر العربية للمقاولات"

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وقعت شركة رواسي البناء للاستثمار عقدا مع شركة بلر العربية للمقاولات بتاريخ 31 يوليو 2024،لاستكمال تنفيذ شبكات الصرف الصحي بضرما "المرحلة الأولى"، بقيمة إجمالية 35.94 مليون ريال شاملة قيمة الضريبة المضافة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء إن مدة العقد 24 شهرا،اوقد يظهر الأثر المالي له خلال عام 2025 وحتى النصف الأول من عام 2026.