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وزارة المالية السعودية
اقتصاد السعودية

وزارة المالية السعودية تعتزم دعم "مجموعة بن لادن" بهدف استقرار هيكلها المالي

إقراض المجموعة والنظر في زيادة حصة الحكومة فيها

دبي - العربية.نت
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أعلنت وزارة المالية السعودية، عن عزمها اتخاذ عدد من الإجراءات لدعم مجموعة بن لادن بهدف استقرار هيكلها المالي وذلك من خلال مجموعة من الترتيبات لسداد مستحقات البنوك النقدية، ومن ذلك إقراض المجموعة والنظر في زيادة حصة الحكومة فيها.

وسيعزز هذا الدعم من قدرة المجموعة، كإحدى أكبر شركات القطاع في المنطقة، على استكمال مشاريعها القائمة وعلى رأسها مشاريع الحرمين الشريفين، كما سيسهم في تعزيز مركزها المالي وتمكينها من الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع المختلفة التي تتعاقد عليها.

وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي استمراراً للدعم الحكومي الذي حظي به قطاع البناء والتشييد خلال الفترة الماضية، مما يعزز استكمال المشاريع الحيوية وإيجاد فرص استثمارية جاذبة في القطاع تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

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لعبت مجموعة بن لادن دوراً رئيسياً في قطاع الإنشاءات في السعودية من خلال بناء الطرق السريعة والمطارات والمناطق الاقتصادية الحرة.

وتتكهن "بلومبرغ"، بأن يكون لمجموعة "بن لادن" دور لخطط السعودية لاستضافة أحداث مثل معرض إكسبو العالمي في عام 2030، وكأس العالم لكرة القدم 2034، الأمر الذي سيتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية ومساعدة شركات البناء ذات الخبرة.

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