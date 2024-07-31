"أنابيب الشرق" تتحول للربحية بـ 71.2 مليون ريال في الربع الأول

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تحولت شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة "أنابيب الشرق" للربحية في الربع الأول من العام المالي للشركة والمنتهي في 30 يونيو 2024، بقيمة 71.24 مليون ريال مقابل خسائر بقيمة 18.56 مليون ريال في الربع المقارن من العام المالي السابق.

وعلى أساس ربعي، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 60.32% مقارنة بالربع الرابع من العام المالي الماضي والذي بلغ صافي الربح خلاله 179.55 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إن التحول للربحية في الربع الثاني من 2024، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع متوسط سعر البيع وحجم المبيعات.