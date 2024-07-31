"إم آي إس" تتسلم تعميدا من "السعودي الفرنسي كابيتال" لمشروع بـ93 مليون ريال

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استلمت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس) تعميدا من شركة السعودي الفرنسي كابيتال بطلبات جديدة لزيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز بيانات.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن قيمة المشروع الجديد 93.03 مليون ريال، شامل ضريبة القيمة المضافة.

وكانت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (MIS) قد أعلنت على موقع تداول السعودية بتاريخ 4 يوليو 2021 بشأن توقيع عقد مع شركة السعودي الفرنسي كابيتال (SFC) لتطوير وتصميم وإدارة المرافق لمراكز البيانات مع شركة السعودي الفرنسي كابيتال (SFC) كمدير لصندوق الاستثمار الخاص المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، والذي سيستثمر في امتلاك ستة مراكز بيانات في المملكة العربية السعودية.