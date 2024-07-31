"بن داود القابضة": إتمام الاستحواذ على "الجميرا للتجارة" مقابل 186.5 مليون ريال

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أعلنت شركة بن داود القابضة عن إتمام الاستحواذ على 100% من حصص شركة الجميرا للتجارة بصفقة قيمتها 186.5 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إنها انتهت من الإجراءات النظامية المتعلقة بنقل الحصص وتوثيق عقد التأسيس المعدل لدى كاتب العدل، ومن ثم الانتهاء من إجراءات استحواذ الشركة على 100% من حصص شركة الجميرا للتجارة وسيتم سداد المقابل المالي كما تم الاتفاق عليه في اتفاقية البيع والشراء.
وذكرت أن قيمة الاستحواذ 186.5 مليون ريال، وسيكون المبلغ خاضعاً للتعديل بموجب اتفاقية البيع والشراء،ومن المتوقع أن يكون للصفقة أثر مالي إيجابي للشركة ومساهميها خلال النصف الثاني من العام 2024م.
وقالت إن الصفقة متوافقة مع رؤية شركة بن داود الاستراتيجية لتوسيع عملياتها في التوزيع و تقليل من مخاطر سلاسل الإمداد و تحسين هوامش الربحية بالسيطرة على مكامن القوة والتكامل الرأسي مع الأعمال الحالية للشركة.
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