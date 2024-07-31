"عزم السعودية" توقع عقد مشروع تطوير وتشغيل الأنظمة الداخلية لـ"منشآت"
قيمته تتجاوز 5% من إيرادات الشركة للعام الماضي
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
أعلنت شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات عن توقيع عقد مشروع تشغيل وتطوير وصيانة الأنظمة الداخلية للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إن الترسية تمت بتاريخ 29 يوليو الجاري،وقيمة العقد تتجاوز 5% من إجمالي إيرادات الشركة للعام المالي 2023.
ويهدف المشروع لتشغيل وتطوير وصيانة الأنظمة الداخلية للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومدة العقد28 شهرا، ومن المتوقع أن يكون للعقد أثر مالي إيجابي على النتائج المالية للشركة للعام 2024- 2025، وفقا بيان الشركة.
وأشارت إلى أنه تم استكمال التواقيع اللازمة واستلام نسخة من العقد بتاريخ 31يوليو 2024.
-
"أنابيب الشرق" تتحول للربحية بـ 71.2 مليون ريال في الربع الأول
أرجعته إلى ارتفاع متوسط سعر البيع وحجم المبيعات
شركات
-
"إم آي إس" تتسلم تعميدا من "السعودي الفرنسي كابيتال" لمشروع بـ93 مليون ريال
لزيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز بيانات تابعة لصندوق استثمار خاص
شركات
-
أرباح "الرياض للتعمير" تقفز 112.4% إلى 91.92 مليون ريال في الربع الثاني من 2024
بسبب ارتفاع الإيرادات وحصة الشركة في أرباح شركة زميلة
شركات