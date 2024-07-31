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سوق السعودية

"عزم السعودية" توقع عقد مشروع تطوير وتشغيل الأنظمة الداخلية لـ"منشآت"

قيمته تتجاوز 5% من إيرادات الشركة للعام الماضي

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات عن توقيع عقد مشروع تشغيل وتطوير وصيانة الأنظمة الداخلية للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إن الترسية تمت بتاريخ 29 يوليو الجاري،وقيمة العقد تتجاوز 5% من إجمالي إيرادات الشركة للعام المالي 2023.

ويهدف المشروع لتشغيل وتطوير وصيانة الأنظمة الداخلية للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومدة العقد28 شهرا، ومن المتوقع أن يكون للعقد أثر مالي إيجابي على النتائج المالية للشركة للعام 2024- 2025، وفقا بيان الشركة.

وأشارت إلى أنه تم استكمال التواقيع اللازمة واستلام نسخة من العقد بتاريخ 31يوليو 2024.

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