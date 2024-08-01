ارتفاع أرباح "بي سي آي" 44.4% إلى 9.79 مليون ريال في الربع الثاني
نتيجة انخفاض تكاليف التمويل
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ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة الصناعات الكيميائية الأساسية "بي سي آي" بنسبة 44.4% إلي 9.79 مليون ريال مقابل 6.78 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2023.
وتراجعت أرباحها بمعدل 5% عن المستوى الذي سجلته في الربع الأول من العام الجاري عند 10.31مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس، إن إيراداتها الفصلية نمت بمعدل طفيف بلغ 0.27% إلى 187.62 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري مقابل 187.11 مليون ريال في الربع المناظر من العام الماضي.
وعزت الارتفاع في صافي الأرباح إلى انخفاض تكاليف التمويل بمبلغ 5.7 مليون ريال وارتفاع مصاريف الزكاة والضريبة بمبلغ 3.2 مليون ريال.
وعلى مستوى النصف الأول من العام الحالي نمت أرباح الشركة بنسبة 64.48%إلى 20 مليون ريال مقابل 12.22 مليون ريال في النصف الأول من العام الماضي.
وارتفعت مبيعات "بي سي أي" في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 0.65% إلى 367.3 مليون ريال مقابل 364.9 مليون ريال في النصف الأول من عام 2023.
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