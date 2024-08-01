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ارتفاع الأرباح الفصلية لـ "أرم" بـ 112% إلى 223 مليون دولار

ضغوط على أسهم "Arm" بعد محافظتها على توقعات الأرباح دون زيادة

دبي - العربية.نت
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نمت الإيرادات الفصلية شركة "Arm" لصناعة الرقائق بنسبة 39% على أساس سنوي إلى 939 مليون دولار، متجاوزة التوقعات.

وسجلت الشركة أرباحا بقيمة 223 مليون دولار في الربع الثاني ، بزيادة قدرها 112% على أساس سنوي.

وحافظت "أرم" على توقعاتها للأرباح المعدلة للعام بأكمله، والتي تتراوح بين 1.45 و1.65 دولار للسهم، مع إيرادات تتراوح بين 3.8 مليار و4.1 مليار دولار.

وكان المحللون الذين شملهم استطلاع "سيتي غروب" يتوقعون أرباحا معدلة لكل سهم قدرها 1.58 دولار وإيرادات قدرها 4 مليار دولار في 2024.

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