انخفاض أرباح "فيرتيغلوب" الإماراتية 82% إلى 14.3 مليون دولار بالربع الثاني

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انخفضت أرباح شركة "فیرتیغلوب" الإماراتية في الربع الثاني من 2024 بنسبة 82% إلى 14.3 مليون دولار، مقابل 79.2 مليون دولار في الربع الثاني من 2023.

وبلغت إيرادات "فیرتیغلوب" 1.048 مليار دولار، والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 378 مليون دولار، فيما بلغ صافي الربح المعدل 134 مليون دولار، والتدفقات النقدية الحرة 225 مليون دولار.

وحققت الشركة إيرادات للربع الثاني من عام 2024 بقيمة 496 مليون دولار، وأرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 156 مليون دولار، مع صافي ربح معدل عائد إلى المساهمين قدره 15 مليون دولار.

وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف الغاز الطبيعي واستقرار أسعار الحبوب في الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بالربع الأول من نفس العام، تأثرت أسعار النيتروجين بتباطؤ الطلب والتحفظ في عمليات الشراء، وانخفاض واردات اليوريا من الهند، التي تم تعويضها جزئيا بسبب حدوث اضطرابات في إمدادات السوق مع اقتراب نهاية الربع الثاني.

وتتوقع "فيرتيغلوب" تحقيق ما لا يقل عن 100 مليون دولار من الأرباح السنوية الإضافية، قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بحلول نهاية عام 2025 مقارنة بعام 2023، وذلك من خلال خطة تحسين التصنيع، بما يؤثر إيجابا على تحسين كفاءة الإنتاج واستهلاك الطاقة.

واعتبارا من 30 يونيو 2024، أعلنت شركة "فيرتيغلوب" عن تسجيل صافي دين بقيمة 880.6 مليون دولار، ما يعني أن نسبة صافي الدين للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة خلال الأشهر الـ 12 الماضية يعادل ضعفا واحد من قيمة الأرباح المعدلة.