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سوق السعودية

تفاقم خسائر "كيمانول" الفصلية بنسبة 177.5% إلى 28.28 مليون ريال

نتيجة انخفاض متوسط أسعار البيع والكميات المباعة

دبي - العربية.نت
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تفاقمت خسائر شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول" في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 177.5% إلى 28.28 مليون ريال، مقابل خسائر بقيمة 10.19 مليون ريال في الربع المناظر من العام الماضي.

وعلى أساس فصلي زادت خسائر الشركة في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 15.5% عن الربع الأول الذي تكبدت فيه 24.48 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس إن إيراداتها في الربع الأول من العام الجاري تراجعت بنسبة 10.87% إلى 169.04 مليون ريال مقابل 189.66 مليون ريال في الربع المناظر من العام الماضي،و يعود ذلك بشكلٍ رئيسي إلى انخفاض متوسط أسعار البيع بنسبة8% والكميات المباعة بنسبة 3%.

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وعزت ارتفاع الخسائر خلال الربع الثاني من 2024 مقارنةً بخسائر الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض متوسط أسعار البيع والكميات المباعةعلى الرغم من انخفاض متوسط أسعار المواد الخام بنسبة 10%.

كما ارتفع متوسط أسعار اللقيم (الغاز الطبيعي) في بداية العام بنسبة 40% مما ساهم في زيادة الخسائر خلال الربع الثاني من 2024 مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق.

وعلى مستوى النصف الأول من العام الجاري تقلصت خسائر "كيمانول" بنسبة 11.06% إلى 52.5 مليون ريال مقابل 59.03 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 6.07% إلى 352.31 مليون ريال مقابل 375.08 مليون ريال في النصف الأول من عام 2023، نتيجة انخفاض متوسط أسعار البيع بنسبة 19% على الرغم من ارتفاع الكميات المباعة بنسبة 16%.

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