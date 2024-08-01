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سفينة تابعة لشركة ميرسك (رويترز) مناسبة
سفينة تابعة لشركة ميرسك (رويترز)
البحر الأحمر

"ميرسك": نتوقع استمرار اضطرابات الشحن في البحر الأحمر حتى نهاية العام

قالت إن الأوضاع في البحر الأحمر تؤثر على سلسلة التوريد

دبي - العربية.نت
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توقعت شركة الشحن البحري "ميرسك" اليوم الخميس، استمرار اضطرابات الشحن في البحر الأحمر حتى نهاية العام.

ورفعت الشركة توقعاتها للعام بأكمله على خلفية الطلب القوي في سوق الحاويات والأزمة في البحر الأحمر، لكنها قالت أيضا إن التوقعات للربع الرابع غير مؤكدة.

وقالت الشركة في بيان "انقطاع سلسلة التوريد مستمر بسبب الوضع في البحر الأحمر، ومن المتوقع الآن أن يستمر على الأقل حتى نهاية عام 2024".

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ارتفعت أسهم "ميرسك" في البداية بعد الأخبار لكنها عكست مسارها لاحقًا لتتداول منخفضة بنسبة 2% في الساعة 11:59 بتوقيت غرينتش. بلغت أرباح الشركة الأولية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الربع الثاني 2.1 مليار دولار، بانخفاض عن 2.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي. ومن المقرر أن تعلن الشركة عن أرباحها الفصلية الكاملة في 7 أغسطس.

وقالت "ميرسك" في بيان إنها تتوقع الآن أن تتراوح أرباحها الأساسية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بين 9 مليارات دولار و11 مليار دولار هذا العام، ارتفاعا من توقعاتها السابقة التي كانت تتراوح بين 7 مليارات دولار و9 مليارات دولار.

وهذه هي المرة الثالثة التي ترفع فيها "ميرسك" توقعاتها لعام 2024 منذ تقديمها لأول مرة في فبراير/شباط حيث تواصل الشركة الاستفادة من أسعار الشحن الأعلى، وتبحر السفن لفترة أطول لتجنب الصراع في البحر الأحمر.

ومع ذلك، قالت إن هناك حالة من عدم الوضوح بشأن العرض والطلب في الربع الرابع.

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