بيتكوين دون 40 ألف دولار.. أدنى مستوى في 5 أشهر

لحقت بعملة بيتكوين خسائر حادة اليوم، الجمعة لتهبط دون مستوى 40 ألف دولار وهو أدنى مستوى في 5 أشهر.

وخسرت أكبر العملات المشفرة نحو 40% من مستواها القياسي عند 69 ألف دولار والمسجل في نوفمبر الماضي. وتراجعت بيتكوين بنسبة 7.19٪، وتم تداولها عند حوالي 39,087.0 دولار اليوم الجمعة.

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وجاء الانخفاض بعد أن اقترح البنك المركزي الروسي أمس الخميس فرض حظر على استخدام العملات المشفرة وتعدينها. وروسيا هي واحدة من مواقع تعدين "بيتكوين" الرائدة في العالم.

ويرى بنك أوف أميركا أن عوائد العملات المشفرة ستتراجع بعد نحو 18 شهراً في ظل الهبوط القوي والتقلبات المتوقعة خلال العام الحالي مع انتهاء سياسات التحفيز وتراجع السيولة وبالتالي عدم قدرة الأسواق على سداد الديون.

ويحذر بنك باركليز أيضاً، من الاستثمار في العملات المشفرة في 2022، معتبراً أنها تحمل مخاطر مرتفعة للغاية.

وانضم بنك يو بي أس، إلى المحذرين ويرى أن تقلبات العملات المشفرة تجعلها مضرّة خصوصاً لرؤوس الأموال الصغيرة، وأن على المستثمرين احتساب العوائد المعدّلة خلف هذه التقلبات. وينصح البنك بالاستثمار في شركات التكنولوجيا المالية.