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عمدة نيويورك الجديد يتلقى راتبه الأول بالعملات المشفرة

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إريك أدمز
إريك أدمز
عملات مشفرة

عمدة نيويورك الجديد يتلقى راتبه الأول بالعملات المشفرة

عبر مزيج من عملات بيتكوين وإيثيريوم

دبي - العربية.نت

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تلقى عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، أول راتب له بالعملة المشفرة، عبر مزيج من عملات بيتكوين وإيثيريوم.

وقال تقرير إعلامي إن عمدة مدينة نيويورك المنتخب حديثًا إريك آدامز قد تلقى أول راتب له في التشفير عبر الإيداع المباشر لقاعدة كوين.

وأفاد التقرير أن هناك أملا في أن يمنح ابتكار مثل مدفوعات العملات الرقمية دفعة قوية لخلق الوظائف، والاقتصاد، وتعزيز المواهب التقنية، وفقا لصحيفة القبس.

وأضاف التقرير أنه مع استمرار اعتبار مدينة نيويورك أكبر مركز مالي في العالم، فإن هذه البادرة مناسبة.

ونقل عن مات فريزر، كبير مسؤولي التكنولوجيا في مدينة نيويورك قوله: "هذه الخطوة التي اتخذها العمدة تقدم مثالاً رائداً لكيفية تمكين الناس من خلال التكنولوجيا بمجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات لإدارة شؤونهم المالية".

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