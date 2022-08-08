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بيتكوين تتجاوز 24 ألف دولار.. وقيمة العملات المشفرة السوقية تقفز

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عملات مشفرة

بيتكوين تتجاوز 24 ألف دولار.. وقيمة العملات المشفرة السوقية تقفز

عملة الإيثر تكسب 95% من مستويات منتصف يونيو الماضي

دبي - العربية.نت

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ارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة لأعلى مستوياتها في شهرين لتتجاوز 1.1 تريليون دولار.

جاء ذلك بدعم من ارتفاع أسعار عملات مشفرة رئيسية مثل بيتكوين، بعد أن ارتفعت اليوم 5%، لتتجاوز حاجز 24 ألف دولار.

كما ارتفع سعر عملة الإيثر 5%، لتصل إلى 1770 دولارا.

يذكر أن عملة الإيثر قد حققت مكاسب بنسبة 95%، من أدنى مستوى سجلته هذا العام في منتصف يونيو الماضي عند 900 دولار.

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