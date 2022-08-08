عملات مشفرة
بيتكوين تتجاوز 24 ألف دولار.. وقيمة العملات المشفرة السوقية تقفز
عملة الإيثر تكسب 95% من مستويات منتصف يونيو الماضي
ارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة لأعلى مستوياتها في شهرين لتتجاوز 1.1 تريليون دولار.
جاء ذلك بدعم من ارتفاع أسعار عملات مشفرة رئيسية مثل بيتكوين، بعد أن ارتفعت اليوم 5%، لتتجاوز حاجز 24 ألف دولار.
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كما ارتفع سعر عملة الإيثر 5%، لتصل إلى 1770 دولارا.
يذكر أن عملة الإيثر قد حققت مكاسب بنسبة 95%، من أدنى مستوى سجلته هذا العام في منتصف يونيو الماضي عند 900 دولار.
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