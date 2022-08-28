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بيتكوين تقترب من 19 ألف دولار.. هبطت 60% من أعلى مستوى في 2022

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بيتكوين
بيتكوين
عملات مشفرة

بيتكوين تقترب من 19 ألف دولار.. هبطت 60% من أعلى مستوى في 2022

هبطت 60% من أعلى مستوى بلغته هذا العام

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تراجعت بيتكوين إلى ما دون 20 ألف دولار، صباح اليوم الأحد، في مواصلة لخسائر هذه العملة الرقمية التي أدت لهبوطها بنحو 60%، عن أعلى مستوى بلغته هذا العام.

وفي أحدث تداول لها، نزلت بيتكوين، العملة المشفرة الأكبر والأكثر شهرة في العالم، 1.07%، إلى 19134دولارا صباح الأحد.

وبذلك تكون قد انخفضت بنحو 58.7%، عن أعلى مستوى لها هذا العام البالغ 48234 دولارا والذي سجلته في 28 مارس/آذار، بحسب رويترز.

في غضون ذلك، تراجعت عملة إيثر، ثاني أكبر العملات المشفرة، 2.76%، إلى 1467.2 دولار، أي أقل 41.60 دولار عن إغلاقها السابق.

يأتي انخفاض بيتكوين بعد يوم ضعيف للعملة أمس الجمعة، إذ نزلت مع تراجع وول ستريت وإغلاق مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بانخفاض أكثر من ثلاثة بالمئة.

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