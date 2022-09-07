عملات مشفرة
القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة تهبط دون تريليون دولار
مع توجهات البنوك المركزية برفع أكبر لأسعار الفائدة
تراجعت القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة دون حاجز التريليون دولار مرة أخرى بدعم من هبوط العملات الرئيسية مثل بيتكوين وإيثر.
وسجلت عملة بيتكوين تراجعاً بأكثر من 6%، هذا الأسبوع لتداول دون حاجز الـ19 ألف دولار وتقترب من أدنى مستوياتها هذا العام.
مادة اعلانية
وتؤثر توجهات البنوك المركزية برفع أكبر لأسعار الفائدة وارتفاع تكاليف التمويل، بالإضافة إلى مخاطر الكساد العالمي سلباً على الطلب على أصول عالية المخاطر مثل العملات المشفرة.
اقرأ أيضاً
-
رفع الفائدة.. كيف يؤثر على التمويل العقاري في السعودية؟الربدي: السوق بحاجة إلى إعادة توازن في الفترة القادمة قصص اقتصادية
-
استراتيجيو غولدمان يحذرون: الأسهم لم تصل بعد إلى القاعمؤشر MSCI يسجل أطول سلسلة انخفاضات منذ 2011 قصص اقتصادية
-
المفوضية الأوروبية: روسيا دولة غير موثوقة تتلاعب بسوق الغازقالت إنها قادرة على تعويض الغاز الروسي من مصادر أخرى طاقة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية