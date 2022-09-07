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القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة تهبط دون تريليون دولار

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عملات مشفرة
عملات مشفرة (تعبيرية)
عملات مشفرة

القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة تهبط دون تريليون دولار

مع توجهات البنوك المركزية برفع أكبر لأسعار الفائدة

دبي - العربية.نت

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تراجعت القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة دون حاجز التريليون دولار مرة أخرى بدعم من هبوط العملات الرئيسية مثل بيتكوين وإيثر.

وسجلت عملة بيتكوين تراجعاً بأكثر من 6%، هذا الأسبوع لتداول دون حاجز الـ19 ألف دولار وتقترب من أدنى مستوياتها هذا العام.

وتؤثر توجهات البنوك المركزية برفع أكبر لأسعار الفائدة وارتفاع تكاليف التمويل، بالإضافة إلى مخاطر الكساد العالمي سلباً على الطلب على أصول عالية المخاطر مثل العملات المشفرة.

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