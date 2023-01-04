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عملات مشفرة

إندونيسيا تتجه لإنشاء بورصة عملات مشفرة هذا العام

قبيل تحويل الرقابة عليها من قبل هيئة السلع إلى هيئة الخدمات المالية

دبي - العربية.نت
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تخطط أندونيسيا لإنشاء بورصة للعملات المشفرة هذا العام قبيل تحويل الرقابة عليها من قبل هيئة السلع إلى هيئة الخدمات المالية.

ويتم تداول العملات المشفرة في أندونيسيا حاليا بجانب عقود السلع وبرقابة من وكالة تنظيم تداول السلع الآجلة.

وفي توجه إلى إصلاح أوسع للقطاع المالي ستتولى هيئة الخدمات المالية السلطة التنظيمية على الأصول المشفرة على مدار العامين المقبلين في وقت سيتم فيه إنشاء بورصة للعملات المشفرة.

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ولدى إندونيسيا 16.4% من مالكي العملات المشفرة.

وتعد "بيتكوين"، و"إيثر"، و"كاردانو"، و"بولكادوت"، هي بعض الأصول الرقمية القانونية في إندونيسيا.

حالياً، تعد بيتكوين العملة المشفرة الأكثر شيوعاً في البلاد وتظل العملة الرقمية ذات أعلى قيم المعاملات بين المستثمرين الإندونيسيين.

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