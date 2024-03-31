عملة رقمية صغيرة "WIF" قفزت 2600%.. وتواصل مكاسبها

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مع استمرار جنون العملات المشفرة الصغيرة، تبرز عملة (Dogwifhat (WIF كصاحبة أداء قوي مع مكاسب بنسبة 2600 خلال عام. وقد وصلت إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند 4.52 دولار.

ظهرت Dogwifhat مؤخرًا كواحدة من العملات الرقمية في نظام سولانا البيئي بينما تفوقت بوضوح على أحد أكبر منافسيها BONK في ارتفاع الأسعار الأخير.

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عاد المحفز الأول لارتفاع سعر WIF في نهاية فبراير عندما تم تداوله عند 0.30 دولار. منذ ذلك الحين، لم يكن هناك أي نظرة إلى الوراء حيث ارتفع السعر بنسبة بلغت 2600% حتى الآن، وفقا لموقع crypto horizon.

يفوق نمو WIF منذ بداية العام حتى الآن نمو عملات أخرى مشابهة.

وقد شهد (WIF) زيادة هائلة خلال الشهر الماضي، مما ترك المستثمرين يتساءلون عما إذا كان يمكن أن يصل إلى 5 دولارات بحلول نهاية مارس 2024.

في أسبوع واحد فقط، ارتفعت WIF بنسبة 184%، ما دفع القيمة السوقية إلى ما تخطي 1.4 مليار دولار.

يتوقع بعض محللي السوق أن يستمر ارتفاع سعر WIF إلى 5 دولارات. ومع ذلك، يجب على المستثمرين توخي الحذر. قد يؤدي الاتجاه الهبوطي المحتمل إلى انخفاض WIF إلى 2.12 دولار. وهذا يؤكد أهمية مراقبة إشارات السوق وتكييف الاستراتيجيات وفقًا لذلك.