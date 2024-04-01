اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
Representations of cryptocurrencies Bitcoin, Ethereum, DogeCoin, Ripple, Litecoin are placed on PC motherboard in this illustration. (Reuters)
عملة "دودج كوين" من بين العملات المشفرة الأخرى (رويترز)
عملات مشفرة

عملة "ميم" تحقق قفزة كبيرة.. جاءت بعد "Dogecoin" و"Shiba Inu"

"Dogwifhat" حصلت على المركز الثالث من حيث تصنيفات القيمة السوقية

دبي - العربية Business
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

حصلت "Dogwifhat"، وهي عملة "ميم" تعتمد على بلوكتشين سولانا مختصرها "WIF"، على المركز الثالث من حيث تصنيفات القيمة السوقية بين عملات الـ"ميم" الأخرى.

تبلغ القيمة السوقية لـ "WIF" الآن 4 مليارات دولار أميركي، متخلفة عن "Dogecoin" و"Shiba Inu"، حيث تبلغ قيمتهما 30 مليار دولار و18 مليار دولار، على التوالي. وهذا يعني أن إجمالي قيمة العملات الثلاث هي عند 55 مليار دولار.

تم تداول "WIF" بسعر 4.13 دولار، وهو مستوى قياسي، وفقًا لبيانات "CoinGecko".

"كوين مينا" للعربية: بنوك مركزية ستتجه لتحويل جزء من احتياطياتها إلى "بيتكوين" غداء عمل "كوين مينا" للعربية: بنوك مركزية ستتجه لتحويل جزء من احتياطياتها إلى "بيتكوين"

أخذت "WIF" مكان العملة التي تحمل طابع الضفدع "Pepe" لتحتل المرتبة الثالثة بين عملات الـ"ميم"، مما يعني أن المراكز الثلاثة الأولى حاليا تشغلها عملات رقمية تحمل طابع الكلاب.

شهدت عملات "ميم" كفئة أصول زيادة بنسبة 27% خلال الأسبوع الماضي، مع تسجيل "Dogwifahat" ارتفاعًا بنسبة 84% خلال نفس الفترة.

وارتفع سعر سهم عملة "WIF" من 0.16 دولار إلى 4.47 دولار خلال الربع الأول من العام 2024.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
مصادر: نتنياهو أجرى اتصالات مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية مصادر: نتنياهو أجرى اتصالات مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط