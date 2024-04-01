عملة "ميم" تحقق قفزة كبيرة.. جاءت بعد "Dogecoin" و"Shiba Inu"

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حصلت "Dogwifhat"، وهي عملة "ميم" تعتمد على بلوكتشين سولانا مختصرها "WIF"، على المركز الثالث من حيث تصنيفات القيمة السوقية بين عملات الـ"ميم" الأخرى.

تبلغ القيمة السوقية لـ "WIF" الآن 4 مليارات دولار أميركي، متخلفة عن "Dogecoin" و"Shiba Inu"، حيث تبلغ قيمتهما 30 مليار دولار و18 مليار دولار، على التوالي. وهذا يعني أن إجمالي قيمة العملات الثلاث هي عند 55 مليار دولار.

تم تداول "WIF" بسعر 4.13 دولار، وهو مستوى قياسي، وفقًا لبيانات "CoinGecko".

أخذت "WIF" مكان العملة التي تحمل طابع الضفدع "Pepe" لتحتل المرتبة الثالثة بين عملات الـ"ميم"، مما يعني أن المراكز الثلاثة الأولى حاليا تشغلها عملات رقمية تحمل طابع الكلاب.

شهدت عملات "ميم" كفئة أصول زيادة بنسبة 27% خلال الأسبوع الماضي، مع تسجيل "Dogwifahat" ارتفاعًا بنسبة 84% خلال نفس الفترة.

وارتفع سعر سهم عملة "WIF" من 0.16 دولار إلى 4.47 دولار خلال الربع الأول من العام 2024.