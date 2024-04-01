كاثي وود تتوقع وصول سعر بيتكوين إلى 3.8 مليون دولار

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تواصل المستثمرة الشهيرة كاثي وود - مؤسسة "Ark Invest" - في تعديل توقعاتها لأسعار بيتكوين نحو الارتفاع، في خضم توقعات العملات المشفرة المتغيرة باستمرار. في حدث "Bitcoin Investor Day" الأخير في مدينة نيويورك، رفعت وود توقعاتها لأسعار بيتكوين لعام 2030 إلى 3.8 مليون دولار من تقدير سابق وصل إلى 1.5 مليون دولار. وبناءً على سعر اليوم الذي يقع في حدود 70 ألف دولار، فهذا يعني أنها تتوقع ارتفاعًا مذهلاً بنسبة حوالي 5,300% في غضون ست سنوات فقط.

قد يبدو هذا التوقع في الظاهر غير منطقي، ولكن هناك عاملين رئيسيين قد يجعلان هذا الواقع ممكنًا في نهاية المطاف، بحسب تقرير لـ"ياهوو فاينانس" اطلعت عليه "العربية Business".

التبني المؤسساتي

العامل الأساسي الذي يدفع بيتكوين إلى ارتفاعات غير متوقعة سابقًا هو التبني المؤسسي الأقوى من المتوقع. ببساطة، بدأ المستثمرون المؤسساتيون الكبار في الاستيقاظ على فكرة بيتكوين كفئة أصول مستقلة تستحق الإدراج في محافظهم الاستثمارية. مع إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة الجديدة للبيتكوين الفورية (ETFs)، أصبح لديهم الآن طريقة منظمة للاستثمار في العملة المشفرة دون الحاجة إلى المشاركة مباشرة في سوق العملات المشفرة.

التدفقات الاستثمارية إلى صناديق بيتكوين الفورية الجديدة منذ يناير كانت مذهلة حيث جمعت الصناديق الاستثمارية أكثر من 25 مليار دولار في أكثر من شهرين فقط. وجمع صندوق Ark 21Shares Bitcoin ما يقرب من 3 مليارات دولار من الأصول تحت الإدارة. من الواضح أن بعض هذه الأموال تأتي من المستثمرين الأفراد الصغار، ولكن الجزء الأكبر يأتي من المستثمرين المؤسساتيين.

ويبقى نطاق التخصيص الحكيم للبيتكوين في المحافظ ما بين 1% إلى 3%. ولكن تعتقد وود أن هذا التخصيص سيزيد في النهاية إلى أكثر من 5%. هذه النسبة ستكون كافية، حسب قولها، لدفع بيتكوين إلى تجاوز علامة 1.5 مليون دولار.

بيتكوين كـ"طريق مالي سريع"

لكي يصل بيتكوين إلى كامل إمكاناته، هناك حاجة إلى شيء أكثر. وبحسب تقرير "ياهوو فاينانس"، من غير المحتمل أن يصل بيتكوين إلى 3.8 مليون دولار إذا كان الناس يكتفون فقط بتخزينه والتمسك به. لهذا السبب ركزت "Ark Invest" باستمرار على جميع حالات الاستخدام المحتملة للبيتكوين.

من منظور شامل، سيؤدي النمو في هذه الحالات الاستخدامية إلى زيادة الطلب على بيتكوين، مما ينبغي أن يدعم سعره. في تقرير "الأفكار الكبرى لعام 2023" الصادر عن "Ark Invest"، حددت الشركة الاستثمارية ثماني حالات استخدام رئيسية للبيتكوين، قدرت إمكانات نموها، ثم جمعت حجم السوق لكل منها لعام 2030. هكذا وصلت Ark Invest إلى تقدير سعرها المستهدف للبيتكوين الذي يبلغ 1.5 مليون دولار.

وتقول وود، أن هذا السيناريو ممكن بحال أصبحت بيتكوين "طريقًا سريعًا ماليًا" للنظام المصرفي والمالي العالمي. سيكون بناء مثل هذا الطريق السريع المالي أمرًا ذا أهمية خاصة، حسب قول وود، للدول الناشئة. لذا يمكن اعتبار "طريق بيتكوين السريع" بمثابة ربط بين الدول في جنوب الصحراء الكبرى.

واقعية مستهدف وود الجديد عند 3.8 مليون دولار

يعتمد قدرة بيتكوين على الوصول إلى هدف سعر 3.8 مليون دولار على ما إذا كان يمكنه الاستمرار في تقديم عوائد تاريخية عالية للمستثمرين. بالعمل بشكل عكسي، وإجراء بعض الحسابات البسيطة، سيتعين على بيتكوين تقديم عوائد سنوية تزيد عن 100% للوصول إلى سعر 3.8 مليون دولار بحلول عام 2030.

خلال الفترة الزمنية الممتدة عشر سنوات من 2001-2011، قدمت بيتكوين عوائد سنوية بنسبة 230%، مما جعلها الأصل الأفضل أداء في العالم. وفي العام الماضي فقط، قدمت العملة أداءً مذهلاً بارتفاعها بنسبة 150%. لذلك، يبقى سيناريو تسجيل بيتكوين عائد بنسبة 100% سنويًا أمرا ليس بعيد المنال.