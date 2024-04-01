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عملات مشفرة

منصة "كوكوين" تعوض عملاء تأثروا بتأخير في سحوبات عملاتهم المشفرة

نتيجة موجة هلع أصابت المستثمرين بعد توجيه السلطات الأميركية تهما لها

دبي - العربية.نت
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قررت منصة "كوكوين KUCOIN" لتداول العملات المشفرة تعويض عملائها الذين واجهوا تأخيرا في سحوباتهم الأسبوع الماضي نتيجة موجة هلع أصابت المستثمرين بعد توجيه السلطات الأميركية تهما لها.

وذكرت الشركة أنها رصدت مبلغ 10 ملايين دولار لتعويض العملاء المتأثرين بالتأخير بالإضافة عن تعويضات لعملائها الذين لم يقوموا بسحب عملاتهم.

وكان مدعون أميركيون قد وجهوا تهما لمنصة كوكوين للعملات المشفرة واثنين من مؤسسيها بعدم الامتثال للقوانين الأميركية المعنية بمكافحة غسل الأموال وهو ما أدى إلى موجة سحوبات كبيرة على المنصة وصلت إلى 1.2 مليار دولار في يوم واحد.

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