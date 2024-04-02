انتهت من تدقيق أميركي.. شركة كريبتو تصبح سابع أكبر حامل لـ بيتكوين

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قامت شركة "Tether"، الشركة التي تقف وراء العملة المستقرة الشهيرة "USDT"، بتوسيع ممتلكاتها من بيتكوين من خلال الاستحواذ على 8888 بيتكوين بقيمة 618 مليون دولار في 31 مارس.

يؤدي هذا الشراء إلى زيادة إجمالي ممتلكات بيتكوين لدى "تيثر" إلى 75,354، والتي تم الحصول عليها بمتوسط سعر 30,305 دولارًا لكل بيتكوين، وتبلغ قيمة المحفظة الآن حوالي 5.2 مليار دولار، وفقًا للبيانات الحديثة على السلسلة.

وشهدت محفظة بيتكوين الخاصة بالشركة عائدًا كبيرًا، حيث سجلت أرباحًا غير محققة تزيد عن 128%، بقيمة 2.94 مليار دولار. ويأتي هذا الأداء وسط اهتمام مؤسسي متزايد بالبيتكوين، مدفوعًا بالموافقة على صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة في الولايات المتحدة وترقب عملية تنصيف بيتكوين، والذي سيخفض مكافأة الكتلة إلى النصف في 19 من أبريل.

وأكملت "تيثر" أول تدقيق أميركي، وهو تدقيق التحكم في تنظيم النظام (SOC) 2 النوع 1، لتكون جهة إصدار USDT حاليًا في مرحلتها الأولية لتصبح واحدة من أفضل الشركات التي تتمتع بأعلى مستوى من الأمان يمكن الحصول عليه.

تُصنف "Tether" الآن على أنها سابع أكبر حامل للبيتكوين على مستوى العالم، خلف محفظة "باينانس"، التي تحتوي على أكثر من 248,597 بيتكوين بقيمة 17.31 مليار دولار. وتتوافق هذه الخطوة مع استراتيجية "تيثر" لتخصيص 15% من صافي أرباحها للبيتكوين، بهدف تنويع الأصول الداعمة للعملة المستقرة بشكل أكبر.

حققت عملة USDT المستقرة مؤخرًا علامة فارقة، حيث وصلت قيمتها السوقية إلى 100 مليار دولار في 4 مارس، بزيادة 9% منذ بداية العام حتى الآن. علاوة على ذلك، تخطط "Tether" أيضًا في تعزيز مكانتها في صناعة تعدين العملة المشفرة باستثمار مقترح بقيمة 500 مليون دولار حيث تعمل على تعميق التزامها بنظام بيتكوين البيئي.

نظرًا لأن سعر بيتكوين يحوم ما بين 69 إلى 70 ألف دولار، فربما يكون السوق قد أنهى مرحلة التصحيح قبل التنصيف. نجحت عملة بيتكوين في الحفاظ على الدعم أعلى من أعلى مستوى سابق له على الإطلاق عند 69 ألف دولار منذ 25 مارس، وسط أحداث انتهاء صلاحية الخيارات الكبيرة. ويشير الخبراء إلى أن تأثير التنصيف قد لا ينعكس بشكل كامل بعد في سعر بيتكوين، مع احتمال ارتفاع قيمته بشكل أكبر مع اقتراب الحدث.

أعلنت شركة "Tether" عن تحقيق أرباح صافية قياسية بقيمة 2.9 مليار دولار للربع الرابع من عام 2023، وفقًا لأحدث تقرير تصديق لها، أجرته شركة التدقيق "BDO". وقد أدى هذا الارتفاع في الأرباح إلى زيادة احتياطيات "تيثر" الفائضة بمقدار 2.2 مليار دولار، ليصل المجموع إلى 5.4 مليار دولار. وتم تخصيص الربح المتبقي لتمويل استثمارات المشاريع المختلفة، بما في ذلك التعدين والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والاتصالات. لا تعتبر هذه الاستثمارات جزءًا من احتياطيات "Tether".

وأكدت شهادة "BDO" أن 4.8 مليار دولار من القروض غير المضمونة المستحقة لشركة "Tether" في نهاية العام تمت تغطيتها بالكامل من خلال هذه الاحتياطيات الزائدة. وأعربت "تيثر" عن فخرها بإزالة مخاطر القروض المضمونة من احتياطياتها الرمزية، وهي خطوة استجابة لمخاوف المجتمع بشأن هذا الجانب من المحفظة.