بيتكوين تسجل أكبر انخفاض يومي في أسبوعين مع ترقب عملية التنصيف

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تراجعت عملة بيتكوين بما يصل إلى 7.4% إلى 65 ألفا و900 دولار يوم الأربعاء، مسجلة أكبر انخفاض يومي خلال أسبوعين. بشكل عام، انخفضت عملة بيتكوين بنسبة 10% تقريبًا منذ أن وصلت إلى ذروة بلغت 73,798 دولارًا في منتصف مارس 2024.

تعتبر مستويات دون 65 ألف دولار، هي الأدنى منذ 24 مارس، ويأتي وسط ارتفاع مؤشر الدولار مدعومًا ببيانات المصانع الأميركية القوية. تعد قدرة بيتكوين على الحفاظ على مستويات فوق 65 ألف دولار أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للمستثمرين وسط احتمالية انخفاض الأسعار إلى 63 ألفا و500 دولار.

وفي تصريحات خاصة لـ"العربية Business"، يقول فيجاي فاليشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في "سنتشري فاينانشيال"، إن المؤشرات الفنية للبيتكوين تعكس ظروف السوق الحالية. "تم تحديد مستويات الدعم الرئيسية عند 65,200 دولار و64,500 دولار، في حين تبلغ مستويات المقاومة الملحوظة 66,000 دولار، و67,200 دولار، و67,950 دولارًا. يراقب المتداولون هذه المستويات عن كثب بحثًا عن تحركات السوق المحتملة".

"تجاوز عتبة 68 ألف دولار يمكن أن يمهد الطريق أمام بيتكوين لاستهداف منطقة المقاومة البالغة 71 ألف دولار. خلال الـ 24 ساعة الماضية، شهدت سوق العملات المشفرة تراجعًا من دون وجود محفز واضح".

صناديق الاستثمار

وحول الانخفاض الأخير في الأسعار، يعتبر فاليشا أن سببه هو اعتدال الطلب على صناديق بيتكوين المخصصة المتداولة في البورصة. "قوبل إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين في الأسواق في البداية بحماس محموم من المشاركين في السوق. ومع ذلك، فقد انحسرت النشوة منذ ظهور الصناديق لأول مرة في 11 يناير 2024".

وتعاني المجموعة المكونة من 10 صناديق استثمار متداولة للبيتكوين الفورية من انخفاض مطرد في التدفقات الواردة، مما يؤثر على سعر أكبر الأصول الرقمية. يوم الاثنين وحده، سحب المستثمرون مبلغًا صافيًا قدره 86 مليون دولار من الصناديق العشرة، مما يمثل تخارجا كبيرا عن التدفقات الواردة التي بلغت حوالي 12 مليار دولار منذ إطلاقها".

عملية التنصيف

تترقب الأسواق عملية تنصيف العملة المشفرة بيتكوين باعتبارها ثاني الملفات المحورية في عام 2024 بعد صدور قرار موافقة أميركا على صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين. ومن المتوقع أن يؤدي تخفيض مكافأة تعدين بيتكوين إلى النصف أو ما يعرف باسم "التنصيف" إلى تقليل بشكل فعال المعروض من العملات.

وقد يؤثر الحدث، المقرر عقده في 19 أبريل 2024، بشكل كبير على السعر، وقد يرتفع الطلب مع إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة الفورية. مع وجود عدد أقل من عملة بيتكوين المتداولة والمزيد من العطاءات المالية المؤسسية للعملة، قد نشهد ضغطًا في العرض من شأنه أن يضع علاوة عالية جدًا على عملة بيتكوين المتداولة. في هذه المعادلة، سيكون القائمون بتعدين بيتكوين من بين أكبر المستفيدين بشكل عام.

هذا الحدث قد يخفض مكافآت الكتلة لعمال المناجم إلى النصف، مما قد يؤثر بشكل كبير على تقييم بيتكوين ودورها في مشهد الأصول الرقمية الأوسع.

ويعتبر الخبراء عملية تنصيف العملة المشفرة بيتكوين بأنها ميزة انكماشية تقلل من إنتاجية بيتكوين الجديدة بنسبة 50% كل 4 سنوات، حتى يتم إنتاح جميع عملات بيتكوين البالغ عددها 21 مليونًا بحلول عام 2140.