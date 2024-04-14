تحولات جذرية في بيتكوين.. تدفقات خارجة قياسية من صناديق الاستثمار المتداولة

3 دقائق للقراءة

كان الأسبوع الماضي بمثابة رحلة متقلبة بالنسبة لصناديق الاستثمار المتداولة الفورية، والتي تميزت بتحولات جذرية في معنويات المستثمرين وتدفقات كبيرة للأموال. بدأ الأسبوع بهزة، حيث شهدت صناديق الاستثمار المتداولة هذه تدفقاً خارجياً مذهلاً بقيمة 223.8 مليون دولار يوم الاثنين، مسجلة رقماً قياسياً جديداً لأكبر تدفق خارجي في تاريخ صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين.

واستمر اتجاه التدفق الخارج، وإن كان على نطاق أصغر، حيث بلغ إجمالي صافي التدفقات الخارجة 18.6 مليون دولار عبر مختلف الصناديق الرئيسية يوم الثلاثاء. ومع ذلك، حدث انعكاس مفاجئ يوم الأربعاء حيث شهدت صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة انتعاشاً في التدفقات الداخلة، بإجمالي 123.7 مليون دولار بشكل جماعي.

علاوة على ذلك، انخفضت التدفقات الخارجة من GBTC إلى مستوى منخفض بلغ 17.5 مليون دولار، بينما شهد صندوق IBIT التابع لشركة BlackRock تدفقات داخلة بقيمة 33.3 مليون دولار. وفي الوقت نفسه، وصل تدفق صندوق Fidelity Wise Bitcoin ETF (FBTC) إلى 76.3 مليون دولار. وقد أدى هذا التحول إلى تجدد التفاؤل بين المستثمرين، مما يشير إلى تحول محتمل في معنويات السوق.

وفي يوم الخميس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية تدفقات داخلة بقيمة 91.3 مليون دولار. ومع ذلك، شهد صندوق GBTC تدفقاً خارجياً مذهلاً بلغ 124.9 مليون دولار على الرغم من الانتعاش يوم الأربعاء. في حين أن صندوق BlackRock Bitcoin ETF شهد تدفقات كبيرة بلغت 192.1 مليون دولار.

واختتم الأسبوع بمزيد من التقلبات في تدفقات الأموال يوم الجمعة، حيث بلغ إجمالي التدفقات الخارجة 55.1 مليون دولار. استحوذ GBTC على جزء كبير من التدفقات الخارجة، بقيمة 166.2 مليون دولار، في حين اجتذب صندوق الاستثمار المتداول التابع لشركة بلاك روك تدفقات واردة بقيمة 111.1 مليون دولار. وبالتالي، ارتفع إجمالي التدفقات الخارجة لهذا الأسبوع إلى 82.5 مليون دولار.

انهار سعر البيتكوين يوم السبت، 13 أبريل، بعد ضعف تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة لمدة أسبوع. علاوة على ذلك، ساهمت عمليات التصفية الضخمة أيضاً في تحفيز الهبوط. علاوة على ذلك، انتشرت المشاعر الهبوطية في السوق حيث قام المتداولون بتصفية مراكز الشراء بقوة.

وفي يوم الأحد الموافق 14 أبريل، وصلت عملة بيتكوين إلى مستوى منخفض بلغ 60,900 دولار مع تسارع الانهيار. وفي وقت كتابة المقالة، انخفض سعر بيتكوين بنسبة 4,04% ليصل إلى 64602,22 دولاراً اليوم الأحد. في حين أن قيمتها السوقية تبلغ 1.27 تريليون دولار. ومع ذلك، ارتفع حجم تداول بيتكوين بنسبة 23.99% ليصل إلى 59.76 مليار دولار.

بن أرمسترونج، المعروف أيضاً باسم BitBoy Crypto، هو أحد المؤثرين في مجال العملات المشفرة، وقد ضاعف توقعاته بأن تصل عملة بيتكوين إلى 100000 دولار في عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، أشار مايكل فان دي بوب، محلل العملات المشفرة، إلى أن صعود البيتكوين لم يبدأ بعد.

وذكر أن الارتفاع حتى الآن كان رداً على إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة الفورية. بالإضافة إلى ذلك، نصح بشراء العملات البديلة التي وصلت إلى أدنى مستوياتها مقارنة بتقييم بيتكوين. علاوة على ذلك، مع اقتراب حدث تنصيف بيتكوين، يرى أنه من المتوقع أن يصل سعر بيتكوين إلى مستويات قياسية جديدة.