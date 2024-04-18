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"بينانس" تحصل على ترخيص في دبي لاستهداف عملاء التجزئة

لتوسيع خدماتها بعيدا عن التداول الفوري والخدمات النقدية

دبي - العربية Business
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قالت منصة "بينانس" لتداول العملات المشفرة اليوم الخميس إنها حصلت على ترخيص من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (فارا) في دبي ما يسمح لها باستهداف عملاء التجزئة والعملاء المؤهلين والمؤسسات.

وذكرت المنصة في بيان أنه بموجب ترخيص مزود خدمة الأصول الافتراضية، ستكون وحدة "بينانس" - "إف.زد.إي" - قادرة على توسيع خدماتها الحالية بعيدا عن التداول الفوري والخدمات النقدية وستقدم منتجات التداول بالهامش للمستخدمين المؤهلين.

لقد كان الحصول على ترخيص كامل في الإمارات العربية المتحدة بمثابة نقطة محورية لعمليات "باينانس" المستقبلية، وفقًا لتصريحات أليكس شحادة، المدير العام لـ"باينانس" دبي، لموقع "كوين تيليغراف".

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حصلت "باينانس" على ترخيص منتج تمهيدي قابل للتطبيق من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (فارا) في سبتمبر 2022، مما مكن البورصة من تقديم مجموعة من خدمات الأصول الرقمية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات المؤهلين.

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