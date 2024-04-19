حدث محوري للعملات المشفرة.. توقع نمو إيرادات عمال المناجم بعد عملية تنصيف بيتكوين

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نفذت شبكة بيتكوين ليلة الجمعة عملية التنصيف الرابعة في تاريخها عبر خفض الحوافز الممنوحة لمعدني بيتكوين إلى النصف، وبالتالي خفض مكافآت التعدين من 6.25 بيتكوين إلى 3.125 بيتكوين.

حدثت عملية التنصيف سابقًا في الأعوام 2012 و2016 و2020، حيث ارتفعت قيمة بيتكوين بحوالي 93 ضعفًا و30 ضعفًا و8 أضعاف على التوالي، من سعرها في يوم التنصيف إلى ذروتها في كل دورة، بحسب بيانات "Coin Metrics".

ويعد حدث التنصيف ثاني أكثر حدث مرتقب في سوق العملات المشفرة، وسط ترقب تأثيره المحتمل على تقييم بيتكوين، وديناميكيات التعدين، ومشهد الأصول الرقمية الأوسع. يعد هذا الحدث، الذي تم إجراؤه على خلفية موافقة الولايات المتحدة على صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة (ETFs)، أحد أهم التطورات المحورية في عالم العملات المشفرة لهذا العام، بحسب العديد من الخبراء.

وسيؤدي التنصيف، وهي آلية انكماشية مدمجة، إلى خفض مكافآت التعدين إلى النصف، مما يقلل بشكل فعال من المعروض الجديد من بيتكوين. من المتوقع أن يؤدي هذا التخفيض إلى ضغط على المعروض، مما قد يؤدي إلى ارتفاع سعر بيتكوين بسبب زيادة الطلب، خاصة في ضوء تدفق الأموال المؤسسية إلى صناديق بيتكوين المتداولة. مع انخفاض عدد عملات بيتكوين التي يتم تعدينها وزيادة العطاءات المؤسسية، يمكن أن يؤدي الضغط الكبير على العرض إلى زيادة سعرية ملحوظة لعملة بيتكوين المتداولة.

وينظر الخبراء إلى التنصيف باعتباره سمة حاسمة في النموذج الاقتصادي للبيتكوين، المصمم لتقليل المعروض الجديد بنسبة 50% كل أربع سنوات، مما يضمن استخراج جميع عملات بيتكوين البالغ عددها 21 مليونًا بحلول عام 2140. وتسلط هذه الميزة الضوء على ندرة العملة المشفرة وطبيعتها الانكماشية، مما يميزها عن باقي العملات الورقية التقليدية.

فيما يلي توقعات شخصيات بارزة في قطاعي بلوكتشين والعملات المشفرة - بحسب تصريحات خاصة لـ"العربية Business" - لاستخلاص الرؤى حول العواقب المتوقعة للتنصيف، مع التركيز بشكل خاص على آثاره على عمليات التعدين واستهلاك بيتكوين للطاقة.

وجهات نظر الخبراء

من جانبه، أشار الدكتور فرداد زند، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "Wisdomise"، إلى أنه في حين أن عملية التنصيف ستتطلب مضاعفة الجهد للحصول على نفس المكافآت، مما يؤدي إلى زيادة محتملة في استهلاك الطاقة، فإنه يشكل أيضًا تحديات ربحية للقائمين بالتعدين، وخاصة أولئك الذين يستخدمون معدات أقل كفاءة.

يمكن أن يؤدي هذا السيناريو إلى التحول نحو أجهزة التعدين الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة، مما يغير مشهد تعدين بيتكوين. وعلى الرغم من المخاوف، يعتقد زند أن هذه التغييرات قد لا تؤثر بشكل كبير على معدل استهلاك الطاقة العالمي لشبكة بيتكوين، بحسب مؤشر استهلاك بيتكوين للكهرباء التابع لـ"كامبريدج".

وأكد الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لموقع "untrading.org"، ييل ريسولاي، على الطبيعة التحويلية للتنصيف. ويتوقع زيادة كبيرة في إيرادات عمال المناجم، ليس بسبب الانخفاض نفسه إلى النصف ولكن بسبب الارتفاع المتوقع في سعر بيتكوين ونشاط الشبكة.

في حين أن الانخفاض المؤقت في استهلاك الطاقة قد يحدث مع خروج عمال المناجم الأقل كفاءة من السوق، يتوقع ريسولاي انتعاشًا قويًا في أنشطة التعدين. ومن المتوقع أن يتم دعم هذه الزيادة في النشاط بحلول تعدين أكثر قوة وكفاءة في استخدام الطاقة، بما يتماشى مع تحول الصناعة نحو مصادر الطاقة المتجددة.

كما طالب ريسولاي أيضًا بإعادة تقييم سردية استخدام الطاقة في بيتكوين، مما يشير إلى أن استهلاكها متواضع نسبيًا مقارنة بالنظام المصرفي العالمي وصناعة الذهب. مع نضوج العملة المشفرة، "يجب أن يكون التركيز على تقدمها نحو الاستدامة بدلاً من استهلاكها للطاقة بشكل منفصل".

عملية التنصيف

تعد عملية التنصيف للبيتكوين في عام 2024 لحظة مفصلية، مع توقعات إعادة تشكيل صناعة التعدين، وتغير ديناميكيات السوق، مما قد يعزز مكانة بيتكوين في مجال الأصول الرقمية. يراقب مجتمع العملات المشفرة والمستثمرون على حدٍ سواء عن كثب آثار هذا الحدث، مع تفاؤل الكثيرين بشأن فوائده على المدى الطويل لتقييم عملة بيتكوين وتطور ممارسات التعدين الأكثر استدامة.

وقد يؤثر الحدث بشكل كبير على السعر، خاصة بعد إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة الفورية في بداية العام. مع وجود عدد أقل من عملة بيتكوين المتداولة والمزيد من العطاءات المالية المؤسسية للعملة، قد نشهد ضغطًا في العرض من شأنه أن يضع علاوة عالية جدًا على عملة بيتكوين المتداولة. في هذه المعادلة، سيكون القائمون بتعدين بيتكوين من بين أكبر المستفيدين بشكل عام.

تحدث هذه العملية كل أربع سنوات تقريبًا، ويتم التحكم في كل هذا خوارزميًا، ولا يوجد شيء يمكن لأي شخص فعله لتغييره. حتى ساتوشي ناكاموتو – مبتكر ومؤسس بيتكوين – لا يمكنه تغييره.

تاريخ عمليات تنصيف بيتكوين

وارتفعت قيمة عملة بيتكوين بعد عمليات التنصيف السابقة (في 2012 و2016 و2020) بشكل مذهل لتصل في النهاية إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق.

وعلى سبيل المثال، عندما حدث عملية التنصيف في مايو 2020، كانت تداولات بيتكوين عند حوالي 10 آلاف دولار في ذلك الوقت. ولكن بعد 18 شهرًا فقط، تم تداوله عند أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند 69 ألف دولار تقريبًا. وهذا يعني زيادة في السعر بمقدار سبعة أضعاف تقريبًا خلال فترة زمنية قصيرة جدًا.