بعد اكتمال "تنصيف" بيتكوين.. هذا ما يحتاج المستثمرون إلى مراقبته الآن

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خفضت شبكة بيتكوين ليلة الجمعة الحوافز الممنوحة لمعدني بيتكوين إلى النصف للمرة الرابعة في تاريخها. تم تصميم هذا الحدث الشهير، الذي يقام مرة واحدة كل أربع سنوات تقريبًا وفقًا لما هو منصوص عليه في كود بيتكوين، لإبطاء إصدار العملات، وبالتالي خلق تأثير الندرة والسماح للعملة المشفرة بالحفاظ على جودتها الرقمية الشبيهة بالذهب.

قد يكون هناك بعض التداول المضاربي على حدث التنصيف. وقال بنك جيه بي مورغان إنه يتوقع أن يرى بعض الجانب السلبي في عملة بيتكوين بعد التنصيف، وقال دويتشه بنك إنه "لا يتوقع أن ترتفع الأسعار بشكل كبير". ومع ذلك، قد يكون التأثير أشهرًا أكبر من الآن، حتى لو استمرت عملة بيتكوين في اتجاهها المتمثل في تناقص مكافآت التعدين من يوم إلى النصف. هناك شيئان رئيسيان يجب مراقبتهما، وهما مكافأة تعدين كتل بيتكوين ومعدل التجزئة.

قال مارك بالمر من "Benchmark": "على الرغم من أن تنصيف عملة بيتكوين سيخلق صدمة في العرض كما حدث في الصدمات السابقة، إلا أننا نعتقد أن تأثيره على سعر العملة المشفرة يمكن أن يتضخم بسبب صدمة الطلب المتزامنة الناتجة عن ظهور صناديق استثمار بيتكوين المتداولة"، وفقا لتقرير نشرته شبكة "CNBC" الأميركية واطلعت عليه "العربية Business".

وأضاف أن التأثير المباشر الأكبر سيكون على عمال التعدين أنفسهم. إنهم هم الذين يقومون بتشغيل الآلات التي تقوم بعمل تسجيل كتل جديدة من معاملات بيتكوين وإضافتها إلى دفتر الأستاذ العالمي، المعروف أيضًا باسم blockchain.

وقال ماثيو جالينكو من "مكسيم" في مذكرة يوم الجمعة: "إن عمال التعدين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى مصادر طاقة غير مكلفة وموثوقة في وضع جيد يسمح لهم بالتنقل في ديناميكيات السوق بعد التنصيف". "بعض عمال المناجم، والعديد منهم ليسوا من القطاع العام، يمكن أن يخرجوا من السوق بمزيج من ضعف الوصول إلى الطاقة، والآلات الفعالة، ورأس المال. من المرجح أن يجد القائمون بالتعدين الذين لديهم رأس مال وقوة باهظة الثمن نسبيًا فرصًا في أعقاب عمليات الدمج والتعطيل المحتملة الناجمة عن انخفاض مكافأة عملية التعدين.

مكافأة تعدين بيتكوين

لدى القائمين بالتعدين حافزان للتعدين؛ رسوم المعاملات التي يدفعها المرسلون طوعًا (من أجل تسوية أسرع) ومكافآت التعدين - 3.125 عملة بيتكوين تم إنشاؤها حديثًا، أو حوالي 200 ألف دولار اعتبارًا من مساء الجمعة، عندما تقلصت مكافأة التعدين من 6.25 بيتكوين. كان الحافز في البداية 50 بيتكوين.

يؤدي انخفاض مكافآت التعدين إلى تراجع المعروض من عملة يتكوين عن طريق إبطاء وتيرة إنشاء العملات الجديدة، مما يساعد في الحفاظ على فكرة بيتكوين كذهب رقمي - يساعد عرضه المحدود في تحديد قيمته. في النهاية، سيصل عدد عملات بيتكوين المتداولة إلى 21 مليونًا، وفقًا لرمز بيتكوين. هناك حوالي 19.6 مليون مطروحة في السوق ومتداولة اليوم.

وقالت ماريون لابور، المحللة في دويتشه بنك: "يستخدم القائمون بالتعدين أجهزة كمبيوتر قوية ومتخصصة للتحقق من صحة المعاملات على شبكة بيتكوين وتسجيلها بشكل دائم على بلوكتشين". "هذه العملية، المعروفة باسم التعدين، تكافئ القائمين بالتعدين بعملات بيتكوين المسكوكة حديثًا. ولكن مع كل تنصف، تنخفض مكافأة التعدين للحفاظ على الندرة والتحكم في معدل تضخم العملة المشفرة بمرور الوقت.

معدل تجزئة بيتكوين

تاريخيًا، بعد التنصيف، انخفض معدل تجزئة بيتكوين – أو إجمالي القوة الحسابية التي يستخدمها القائمون بالتعدين لمعالجة المعاملات على شبكة بيتكوين – مما أدى إلى خروج بعض القائمين بالتعدين من السوق. وأشار لابور إلى أنه يتعافى بشكل عام على المدى المتوسط.

وصل معدل تجزئة الشبكة إلى أعلى مستوياته على الإطلاق منذ أشهر حيث حاول القائمون بالتعدين الحصول على حصة في السوق قبل التنصيف. يؤدي النمو في معدل تجزئة بيتكوين إلى إضعاف مساهمة القائمين بالتعدين الفرديين في معدل تجزئة الشبكة.

عمليات التنصيفة الثلاثة الماضية

وقالت: "في عمليات التنصيفة الثلاثة الماضية، استعادت الشبكة مستويات معدل التجزئة قبل التنصيف في غضون 57 يومًا في المتوسط". "من المحتمل أيضًا أن الأسعار المرتفعة الحالية لعملة بيتكوين قد تحد من هذا الانخفاض قصير المدى في معدل التجزئة، حيث يتمتع القائمون بتعدين بيتكوين بأرباح قياسية عالية في الفترة التي سبقت التنصيف".

وقال بالمر إن تأثير التنصيف على اقتصاديات القائمين بتعدين بيتكوين يمكن أن "يتم تعويضه بمرور الوقت" إذا استمر ارتفاع أسعار بيتكوين في دفع العملة المشفرة إلى مستويات مرتفعة جديدة في الأشهر المقبلة.