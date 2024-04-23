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الحصة السوقية لـ "بينانس" أكبر بورصة عملات مشفرة تتآكل.. ماذا حدث؟

فقدت ثلث حصتها من تداولات "بيتكوين"

دبي - العربية.نت
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بدأت بورصات العملات المشفرة في اقتناص حصص شركة بينانس السوقية من تداولات بيتكوين خارج الولايات المتحدة، حيث تعمل جهود التوسع في الخارج واللوائح المتغيرة على إعادة تشكيل الديناميكيات التنافسية لصناعة الأصول الرقمية.

وخلال العام الماضي، شهدت أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم انخفاض حصتها في تداول بيتكوين إلى 55.3% من 81.3%، وفقاً لشركة الأبحاث كايكو. بالنسبة للعملات الرقمية الأصغر المعروفة باسم العملات البديلة، انخفضت النسبة إلى 50.5% من 58%.

وربطت كايكو التغييرات بقرار بينانس بإنهاء العرض الترويجي المتعلق برسوم التداول. وكتب محللو الشركة في مذكرة: "أصبحت الأسواق الخارجية أقل تركيزاً، مع اكتساب البورصات الأصغر زخماً مع تعافي أحجام التداول"، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

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ووسعت منصات مثل Bybit وOKX نطاق وجودها في مناطق مثل آسيا، في حين كانت Binance تتصارع مع تداعيات المشكلات القانونية. واعترفت الشركة ومؤسسها المشارك تشانغ بينغ تشاو بالذنب في جرائم مكافحة غسيل الأموال وانتهاكات العقوبات الأميركية في نوفمبر من العام الماضي.

وصلت حصة بايبت من تداول بيتكوين خارج الولايات المتحدة إلى 9.3% خلال العام الماضي، ارتفاعاً من 2%، وفقاً لكايكو. تمثل "OKX" نحو 7.3% حالياً، ارتفاعاً من 3%.

وتحاول Binance إعادة بناء سمعتها بينما تعمل تحت المراقبة الساهرة للمنظمين الأميركيين. تحت قيادة الرئيس الجديد ريتشارد تينغ – وهو منظم سابق في سنغافورة – قامت البورصة بتشديد قواعد إدراج الرموز المميزة وعينت مجلس إدارة.

استفادت صناعة الأصول الرقمية ككل من قفزة 4 أضعاف في سعر بيتكوين منذ بداية العام الماضي. أدى الانتعاش من انهيار 2022 إلى رفع الرمز المميز إلى مستوى قياسي بلغ 73,798 دولاراً الشهر الماضي، مما حفز أحجام التداول. واستقرت عملة بيتكوين عند 66357 دولاراً حتى الساعة 8:20 صباحاً في لندن يوم الثلاثاء.

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