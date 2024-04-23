"ستاندرد تشارترد" يتوقع ارتفاع سعر بيتكوين بأكثر من الضعف هذا العام

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توقع بنك "ستاندرد تشارترد" أن يرتفع سعر البيتكوين بأكثر من الضعف هذا العام.

وقال البنك إن العملة المشفرة الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية لا تزال في طريقها للوصول لمستوى 150 ألف دولار بنهاية 2024 رغم التراجع الأخير.

وتراجعت "بيتكوين" في الأسابيع الأخيرة بحوالي 11% من أعلى مستوياتها على الإطلاق البالغ 73 ألف دولار المسجل في مارس من هذا العام.

وأشار "ستاندرد أند تشارترد" إلى أن هذا التراجع كان مدفوعا بتباطؤ التدفقات لصناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين وتزايد التوترات في الشرق الأوسط.

في سياق آخر، سجلت تدفقات صناديق تداول العملات المشفرة صافي تخارجا للأسبوع الثاني على التوالي في ظل توقعات بأن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة لوقت أطول.

وبحسب بيانات coinshare international فإن قد تم تسجيل استثمارات متخارجة من هذه الصناديق بـ 206 ملايين دولار في الأسبوع الماضي وجاءت معظمها من صناديق تداول البيتكوين المدرجة حديثا.

وشهدت صناديق الـ ETF بعملة البيتكوين المدرجة في الولايات المتحدة استثمارات متخارجة بـ 192 مليون دولار، في حين سجلت صناديق تداول عملة الإيثر تدفقات خارجية بـ 34 مليون دولار الأسبوع الماضي.