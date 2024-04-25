"ستاندرد تشارترد" يخفض توقعاته لوصول بيتكوين إلى 150 ألف دولار بحلول نهاية العام

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من المقرر أن تحقق عملة بيتكوين المزيد من المكاسب في الأسعار في وقت لاحق من هذا العام، حتى بعد التراجع الأخير في الأسعار، وفقًا لكبار محللي العملات المشفرة لبنك ستاندرد تشارترد.

قال جيفري كندريك، رئيس أبحاث النقد الأجنبي والغرب والأصول الرقمية في بنك "ستاندرد تشارترد"، في مذكرة بحثية هذا الأسبوع إنه يتوقع ارتفاع عملة بيتكوين إلى 150 ألف دولار لكل عملة، ووصول الإيثريوم إلى 8000 دولار بحلول نهاية عام 2024، وهو انخفاض بالنصف مقارنة بالتوقعات السابقة في وقت سابق من هذا العام.

وبحسب تقرير لـ"CNBC" الأميركية - اطلعت عليها "العربية Business" -،قال كندريك في مذكرة في 22 أبريل: "نعتقد أن الأخبار السيئة قد تم تسعيرها بالفعل بالنسبة لبيتكوين وإيثريوم، وأن المحركات الهيكلية الإيجابية ستتولى زمام الأمور مرة أخرى مع تلاشي المحركات السلبية".

"بالإضافة إلى ذلك، أصبح وضع السوق الآن أكثر نظافة مما كان عليه من قبل؛ تمت إزالة 261 مليون دولار أمريكي من المراكز الطويلة ذات الرافعة المالية من العقود الآجلة لبيتكوين وحدها في 13 أبريل - وهي أكبر تصفية يومية منذ أكتوبر 2023 على الأقل - ردًا على هجوم إيران على إسرائيل في ذلك اليوم.

كان كندريك يشير إلى تصفية صفقات مضاربة بيتكوين التي عززها المستثمرون باستخدام الأموال المقترضة للقيام بمراهنات أكبر على التقلبات المستقبلية في سعر العملة المشفرة.

انخفضت عملة بيتكوين مؤقتًا إلى أقل من 60 ألف دولار الأسبوع الماضي، حيث تفاعل المتداولون مع أخبار تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل.

في حين يعتقد محبي العملة المشفرة أن عملة بيتكوين وسيلة للتحوط ضد فترات عدم الاستقرار الاقتصادي والجيوسياسي، فقد تصرفت عملة بيتكوين بشكل أشبه بالأصول الخطرة التقليدية، مثل الأسهم، في السنوات الأخيرة، حيث قام المزيد من المستثمرين المؤسسيين بتكديس الأموال في الأصل.

في الواقع، أظهر تداول عملة بيتكوين أنه غالبًا ما يتفاعل مع الأخبار السيئة بسرعة أكبر من متداولي الأسهم، حيث يعمل سوق العملات المشفرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بينما يتم تداول الأسهم والأسواق التقليدية الأخرى خلال أيام الأسبوع فقط.

ومع ذلك، على الرغم من خسائر بيتكوين في أعقاب الهجوم الإيراني الأخير على إسرائيل، يعتقد كندريك أن العملة المشفرة لديها القدرة على الارتفاع في الأشهر المقبلة لتصل إلى مستوى قياسي جديد أعلى بكثير من السعر الذي بلغته في 14 مارس وهو 73797.68 دولارًا.

قال كندريك إن صدمة العرض الناجمة عن انخفاض بيتكوين إلى النصف - مما يحد من عرض إصدارات بيتكوين الجديدة إلى 3.125 عملة بيتكوين، أو حوالي 208.360.31 دولارًا اعتبارًا من يوم الأربعاء، بانخفاض من 6.25 عملة بيتكوين - بالإضافة إلى وصول صناديق بيتكوين جديدة متداولة في البورصة، والتي تمتص ما يصل إلى مليارات الدولارات من العملة المشفرة من البورصات، من شأنه أن يدعم الأسعار في نهاية عام 2024.

تواجه العملة المشفرة سلسلة من الأخبار السيئة الأخرى، بما في ذلك توقف تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة الجديدة للبيتكوين في الولايات المتحدة؛ الضبابية بشأن التوقعات للموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة في سوق الإيثريوم في الولايات المتحدة؛ دعوى قضائية ضد هيئة الأوراق المالية والبورصة ضد البورصة اللامركزية Uniswap؛ وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية؛ وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

"نعم، توقفت تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين في الولايات المتحدة، ولكننا الآن تجاوزنا النصف فقط من التدفق اللازم لتغطية صافي العرض الجديد، كما أن خلفية صناديق الاستثمار المتداولة العالمية (المملكة المتحدة وهونج كونج) آخذة في التحسن. كما أن عمليات التصفية الكبيرة الطويلة على مدى الأسبوعين الماضيين تعني أن وضع السوق أصبح أكثر نظافة بكثير.

"ونتيجة لذلك، ومع تراجع التوترات في الشرق الأوسط، أعتقد أن الوقت قد حان لإعادة الانخراط في صفقات شراء على المدى المتوسط".