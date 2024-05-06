بيتكوين تتجاوز 65000 دولار.. بعد تخطيها عتبة المليار معاملة

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حقق سعر بيتكوين اليوم طفرة كبيرة، حيث تجاوزت العملة المشفرة مستوى 65000 دولار للأعلى، لتصل إلى 65500 دولار في بورصة العملات المشفرة بينانس.

يأتي ذلك، بعدما سجلت بيتكوين أخيراً معاملاتها البالغة ملياراً على شبكة بيتكوين الخاصة بها لتكون مثالاً للعملات المشفرة الأخرى. كما أنه يسلط الضوء على تاريخ 15 عاماً بمليار زيارة.

تُظهر الإحصائيات والديناميكيات أن بيتكوين سجلت متوسط 178,475 معاملة على أساس يومي، وهو ما أكمل مليار عملية خلال 5603 يوماً موجودة، وفقاً لما ذكره موقع "Coin Market Cap"، واطلعت عليه "العربية Business".

تعد بيتكوين واحدة من أقدم شبكات العملات المشفرة التي سجلت مليار معاملة. يصل هذا الرقم إلى مليار بالضبط بعد 15 عاماً و4 أشهر وأربعة أيام، حيث قام مُنشئ بيتكوين المجهول ساتوشي ناكاموتو في 3 يناير 2009 بتعدين أول وأهم شبكة Blockchain.

على الرغم من أن بيتكوين هي أقدم شبكة للعملات المشفرة التي سجلت مليار معاملة، إلا أن شبكة أخرى تعمل كأكبر منافس للبيتكوين هي إيثريوم. تم إطلاقها في يوليو 2015، وقد عالج حتى ذلك الحين ملياري معاملة، وفقاً لما تظهره البيانات.

وارتفعت العملة المشفرة الأكثر قيمة في العالم، بنسبة 2.41% خلال الـ 24 ساعة الماضية، لتصل قيمتها السوقية إلى مستوى 1.28 تريليون دولار، وهو ما يضعها مباشرة خلف الفضة – كأكثر الأصول قيمة في العالم – في المرتبة التاسعة عالمياً.

ووصلت القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة الأوسع إلى 2.42 تريليون دولار، حتى كتابة هذه السطور، مدعومة بارتفاع العديد من العملات المشفرة الرئيسية الأخرى، وحتى العملات البديلة.

ارتفع سعر إيثر إلى 3200 دولار، بنمو 1.7%، بينما صعدت عملة سولانا إلى مستوى 156 دولارا، محققة أفضل أداء بين العملات المشفرة الرئيسية، بنسبة صعود 7.2% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وحتى العملات البديلة مثل دوجكوين، وشيبا إينو، فقد ارتفعا بنسبة 4%، و3.3% على التوالي.