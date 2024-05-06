محفظة بيتكوين راكدة منذ 10 سنوات تنقل عملات مشفرة بـ 43.89 مليون دولار

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تمت إعادة تنشيط محفظة بيتكوين خاملة لفترة طويلة من عصر ساتوشي ناكاموتو، مبتكر بيتكوين بالاسم المستعار، بعد أكثر من 10 سنوات، مما أثار الدسائس والتكهنات وراء التحول في مجتمع العملات المشفرة.

حرك حوت بيتكوين الراكد عملات مشفرة بقيمة 43.89 دولار في بيتكوين، وفقاً لـ "Whale Alert"، وهي منصة لتتبع وتحليل سلاسل الكتل. وأجرى حوت بيتكوين غير النشط مؤخراً معاملات كبيرة، حيث نقلت 687.33 بيتكوين إلى محفظتين غير معلنتين يوم الاثنين، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية Business".

وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات مبلغا مذهلا قدره 43.89 مليون دولار. تضمنت إحدى المعاملات نقل 625.42 بيتكوين، بقيمة 41 مليون دولار، بينما نقلت الأخرى 61.9 بيتكوين، أي ما يعادل 2.89 مليون دولار تقريباً في ذلك الوقت.

ظل هذا الحوت غير نشط لمدة 10.3 سنة بعد أن حصل في البداية على مكاسب غير متوقعة من بيتكوين في 12 يناير 2014، عندما كان سعر العملة المشفرة 917 دولاراً لكل عملة. وكانت قيمة احتياطي الحوت في ذلك الوقت مجرد 630 ألف دولار، مما يسلط الضوء على ربح مذهل قدره 6875%.

المخاوف المحتملة

أثار التنشيط المفاجئ لهذه المحفظة النائمة مخاوف بشأن عمليات بيع محتملة. من المتوقع أن الحوت ربما اختار تصفية جزء كبير من ممتلكاته من بيتكوين وسط انتعاش الأسعار الأخير في سوق العملات المشفرة.

وتعود صحوة هذه المحفظة إلى فترة ساتوشي ناكاموتو، الذي عاد إلى الظهور في مارس/آذار 2014 لتبديد الشائعات التي تربطه بدوريان س. ناكاموتو، وهو أميركي ياباني.

وعلى الرغم من ذلك، يعتقد الخبراء أن إعادة تنشيط المحفظة لا علاقة لها بتحركات الأسعار الأخيرة. على الرغم من أن بيانات "تشيناليسيس" لا تظهر أي علاقة مباشرة بين أداء سعر بيتكوين وتفعيل المحافظ القديمة.

تحليل أسعار بيتكوين

وفي الوقت نفسه، ارتفعت عملة بيتكوين إلى آفاق جديدة، متجاوزة علامة 65000 دولار. يتم تداول العملة المشفرة حالياً بشكل مريح فوق المتوسطين المتحركين الأسيين لمدة 50 يوماً و100 يوم عند 63,927 و60,191، مما يشير إلى اتجاهات صعودية قصيرة وطويلة الأجل.

اعتباراً من الآن، يبلغ سعر بيتكوين 65,296.60 دولاراً، ويتميز بقيمة سوقية ضخمة تبلغ 1.28 تريليون دولار. ومع ذلك، شهد حجم تداول بيتكوين على مدار 24 ساعة انخفاضاً طفيفاً بنسبة 7.49% ليصل إلى 18.27 مليار دولار.