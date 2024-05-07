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تقرير: 90% من معاملات العملات المشفرة المستقرة ليست لمستخدمين حقيقيين

بحسب مقياس جديد شاركت في تطويره "فيزا"

دبي - العربية.نت
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كشف مقياس جديد شاركت في تطويره شركة "فيزا"، أن أكثر من 90% من أحجام معاملات العملات المستقرة لا تأتي من مستخدمين حقيقيين، مما يشير إلى أن مثل هذه الرموز المميزة للعملات المشفرة قد تكون بعيدة كل البعد عن أن تصبح وسيلة دفع شائعة الاستخدام.

وتم تصميم لوحة المعلومات من "فيزا" وAllium Labs لإزالة المعاملات التي بدأتها الروبوتات والمتداولون على نطاق واسع لعزل المعاملات التي أجراها أشخاص حقيقيون. من بين حوالي 2.2 تريليون دولار أميركي من إجمالي المعاملات في أبريل/نيسان، نشأ بما قيمته 149 مليار دولار فقط من "نشاط المدفوعات لمستخدمين حقيقيين"، وفقًا لشركة فيزا.

تتحدى النتائج التي توصلت إليها "فيزا" حجة مؤيدي العملات المشفرة المستقرة بأن العملات الرقمية المرتبطة بأصول مثل الدولار الأميركي، تستعد لإحداث ثورة في صناعة المدفوعات البالغة قيمتها 150 تريليون دولار.

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وتعد PayPal وStripe من بين عمالقة التكنولوجيا المالية الذين يحققون تقدمًا في العملات المشفرة المستقرة، حيث أشار جون كوليسون، المؤسس المشارك لشركة Stripe، في أبريل/نيسان إلى "التحسينات الفنية" لكونه متفائلًا بشأن الرموز المميزة، وفقا لتقرير نشرته وكالة "بلومبرغ".

وقال براناف سود، المدير العام التنفيذي لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في منصة المدفوعات Airwallex، عن البيانات: "تشير البيانات إلى أن العملات المستقرة لا تزال في لحظة وليدة للغاية في تطورها كأداة للدفع". "هذا لا يعني أنهم لا يملكون إمكانات طويلة المدى، لأنني أعتقد أنهم يمتلكون ذلك. لكن التركيز على المدى القصير والمتوسط يجب أن ينصب على التأكد من أن القضبان الحالية تعمل بشكل أفضل بكثير.

ولطالما كان تتبع القيمة "الحقيقية" لنشاط العملات المشفرة باستخدام بيانات سلسلة الكتل "blockchain" يمثل تحديًا دائمًا. وقدر مزود البيانات Glassnode أن إجمالي تداول السوق القياسي البالغ 3 تريليونات دولار أميركي في ذروة السوق الصاعدة لعام 2021 كان في الواقع أقرب إلى 875 مليار دولار أميركي.

وباستخدام العملات المستقرة، غالبًا ما يمكن حساب المعاملات مرتين اعتمادًا على النظام الأساسي الذي يقوم المستخدمون بتحويل الأموال إليه. على سبيل المثال، فإن تحويل 100 دولار من USDC التابع لشركة Circle Internet Financial إلى PYUSD الخاص بـ PayPal في البورصة اللامركزية Uniswap سيؤدي إلى تسجيل 200 دولار من إجمالي حجم العملات المستقرة على السلسلة، حسبما قال كوي شيفيلد، رئيس قسم العملات المشفرة في Visa.

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