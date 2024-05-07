هيئة الأوراق المالية الأميركية تحذر "روبن هود" من دعوى قضائية

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حذرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية شركة "روبن هود" من أنها قد تواجه إجراءً تنفيذيا مرتبطا بمعاملاتها بالعملات المشفرة.

ومن الممكن أن تكون النتيجة أمرا قضائيا، وأمرا بالإيقاف والمخالفة، وغيرها من العقوبات أو القيود على الأنشطة الاستثمارية.

وأكدت "روبن هود" أن السلطات التنظيمية أرسلت إلى الشركة ما يعرف بإشعار Wells ما يشير إلى أنهم اتخذوا قرارا أوليا بالتوصية باتخاذ إجراءات إنفاذية.

وستُتاح للشركة فرصة الرد على ادعاءات الهيئة، قبل أن تتخذ السلطات أي إجراء.