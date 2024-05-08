بشرى سارة للمتعاملين مع "FTX".. استرداد كامل أموالهم

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تفيد تقارير أن القيمين على تصفية منصة "FTX" التي أعلنت إفلاسها قاموا بعمل جيد للغاية حيث سيحصل صاحب كل حساب في المنصة على كامل أمواله أو أكثر.

وكان المتعاملين مع "FTX" اعتقدوا أنهم خسروا أموالهم مع تعثر منصة تداول العملات الرقمية في نوفمبر 2022 واعتقال سام بانكمان.

فمن لديه حساب يقل عن 50 ألف دولار سيحصل على 118 سنتا لكل دولار، فيما سيحصل أصحاب الحسابات الأعلى على كامل أموالهم.

والسبب أن القائمين على إعادة الهيكلة استطاعوا جمع قرابة 15 مليار دولار من بيع حصص كانت تملكها المنصة في شركات رأس المال الجريء أبرزها حصة في Anthropic التي تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي.

والملفت أنهم لم يجنوا أي أموال من العملات الرقمية التي كانت على دفاتر الشركة، فقد تبين أن 99% منها كانت صورية.