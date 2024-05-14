انقطاع الخدمة بإحدى أكبر بورصات تداول العملات الرقمية في العالم
كوينباس للعملاء: لا تقلقوا.. أموالكم آمنة
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تواجه بورصة العملات المشفرة كوينباس (Coinbase) ومقرها الولايات المتحدة عطلا على مستوى النظام، مما يجعل خدماتها غير قابلة للاستخدام لأولئك الذين يتطلعون إلى الوصول إلى بورصة العملات المشفرة من أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو الهاتف المحمول.
وأبلغت كوينباس، وهي واحدة من أكبر بورصات تداول العملات المشفرة في العالم؛ المستخدمين بالانقطاع على صفحة الحالة الرسمية الخاصة بها، موضحة أن "الانقطاع الكبير" بدأ في الساعة 4:15 صباحاً بالتوقيت العالمي المنسق يوم 14 مايو.
Coinbase is experiencing a system wide outage. We are investigating this issue and working on a solution. Please see https://t.co/a3pl4WiDhZ for updates. Your funds are safe.— Coinbase Support (@CoinbaseSupport) May 14, 2024
وتظهر محاولات زيارة موقع الويب حالياً رسالة خطأ "503 Service Unavailable Temporarily". وفقاً لدليل المطور الموجود على Mozilla، فإن السبب الأكثر شيوعاً هو أن الخوادم معطلة للصيانة أو مثقلة بالأحمال.
وشارك حساب X الرسمي التابع لـ Coinbase Support أخبار الانقطاع في منشور بتاريخ 14 مايو، قائلاً إنه يحقق في المشكلة ويعمل على إيجاد حل. وأكدت من جديد أن أموال المستخدمين آمنة.
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