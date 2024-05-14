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كوينباس
عملات مشفرة

انقطاع الخدمة بإحدى أكبر بورصات تداول العملات الرقمية في العالم

كوينباس للعملاء: لا تقلقوا.. أموالكم آمنة

دبي - العربية.نت
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تواجه بورصة العملات المشفرة كوينباس (Coinbase) ومقرها الولايات المتحدة عطلا على مستوى النظام، مما يجعل خدماتها غير قابلة للاستخدام لأولئك الذين يتطلعون إلى الوصول إلى بورصة العملات المشفرة من أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو الهاتف المحمول.

وأبلغت كوينباس، وهي واحدة من أكبر بورصات تداول العملات المشفرة في العالم؛ المستخدمين بالانقطاع على صفحة الحالة الرسمية الخاصة بها، موضحة أن "الانقطاع الكبير" بدأ في الساعة 4:15 صباحاً بالتوقيت العالمي المنسق يوم 14 مايو.

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وشارك حساب X الرسمي التابع لـ Coinbase Support أخبار الانقطاع في منشور بتاريخ 14 مايو، قائلاً إنه يحقق في المشكلة ويعمل على إيجاد حل. وأكدت من جديد أن أموال المستخدمين آمنة.

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