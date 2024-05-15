إضافة أسهم "مايكرواستراتيجي" لمؤشر MSCI العالمي نهاية مايو
ما يعزز تواجد العملات المشفرة في أسواق المال العالمية
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ذكرت مؤسسة "مايكرو استراتيجي" الأميركية أنه من المتوقع إضافة سهم شركة "مايكرو استراتيجي - Microstrategy" في مؤشر " إم إس سي آي -msci" العالمي بنهاية مايو الحالي.
ويشكل إضافة سهم شركة مايكروستراتيجي في المؤشر العالمي تواجدا جديدا للعملات المشفرة في أسواق المال العالمية وذلك بسبب اهتمام أكبر للصناديق الاستثمارية والبنوك.
وتعتبر مايكروستراتيجي من أكبر الشركات امتلاكا لعملة البيتكوين حيث تبلغ حيازتها للعملة حوالي 13 مليار دولار.
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