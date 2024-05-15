اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
عملات مشفرة

إضافة أسهم "مايكرواستراتيجي" لمؤشر MSCI العالمي نهاية مايو

ما يعزز تواجد العملات المشفرة في أسواق المال العالمية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
0 دقيقة للقراءة

ذكرت مؤسسة "مايكرو استراتيجي" الأميركية أنه من المتوقع إضافة سهم شركة "مايكرو استراتيجي - Microstrategy" في مؤشر " إم إس سي آي -msci" العالمي بنهاية مايو الحالي.

ويشكل إضافة سهم شركة مايكروستراتيجي في المؤشر العالمي تواجدا جديدا للعملات المشفرة في أسواق المال العالمية وذلك بسبب اهتمام أكبر للصناديق الاستثمارية والبنوك.

وتعتبر مايكروستراتيجي من أكبر الشركات امتلاكا لعملة البيتكوين حيث تبلغ حيازتها للعملة حوالي 13 مليار دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
انهيار القطاع الزراعي في دارفور بسبب الحرب.. وقلة الأمطار تفاقم الأزمة انهيار القطاع الزراعي في دارفور بسبب الحرب.. وقلة الأمطار تفاقم الأزمة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط