أكبر بورصة في العالم للعقود الآجلة تخطط لبدء تداول بيتكوين بالأسعار الفورية
مجموعة "سي إم إي" الأميركية أجرت مباحثات مع متداولين
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تخطط مجموعة "سي إم إي -CME" وهي أكبر بورصة لتداول العقود الآجلة في العالم، لبدء تداول عملة بيتكوين بالأسعار الفورية، وذلك بحسب ما كشفت عنه صحيفة فاينانشال تايمز.
وأشارت إلى أن "Chicago mercantile exchange " أجرت محادثات مع مجموعة من المتداولين الذين يرغبون ببيع وشراء بيتكوين ضمن خطط البورصة، التي تبقى غير نهائية وقابلة للتغيير بحسب الصحيفة.
ورفضت "سي إم إي -CME" التعليق على هذه التقارير، علما بأنها كانت قد أطلقت خيار التداول بالعقود الآجلة لعملة بيتكوين منذ عام 2017، ولكنها بحسب التقارير تدرس حاليا السماح بتنفيذ صفقات تتضمن شراء وبيع بيتكوين مباشرة.
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