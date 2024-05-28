أرقام قياسية.. العملات الميمية تتفوق على "بيتكوين" فهل تحولت دفة القيادة؟

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من وجهة نظر القيمة السوقية، تعد العملات الميمية جزءاً صغيراً من حجم البيتكوين.

استحوذت عملات الميم المشفرة أو ما يعرف بـ Memecoins على خيال الجمهور واهتمامه خلال موجة الارتفاع الحالية، على الرغم من دخول "بيتكوين" إلى المنطقة الحمراء.

ومع ذلك، من وجهة نظر القيمة السوقية، فإن العملات الميمية تمثل جزءاً صغيراً من حجم بيتكوين. منذ الانخفاض في الأول من مايو، أضافت عملة بيتكوين 233 مليار دولار إلى قيمتها السوقية.

وبالمقارنة، في وقت كتابة المقالة، بلغ إجمالي القيمة السوقية المجمعة لأفضل عشر عملات ميمية 57.26 مليار دولار.

تأتي التحولات الأخيرة، بعد انخفاض عملة بيتكوين إلى مستوى 68200 دولار، فيما سجلت العديد من العملات المشفرة مستويات قياسية جديدة.

ارتفعت العملة المشفرة PEPE بنسبة 75% الأسبوع الماضي، مع تزايد الرهانات على الاستفادة من الموافقة التنظيمية في الولايات المتحدة على الصناديق المتداولة لـ "إيثريوم" في البورصة، مما دفع المتداولين إلى اعتبار رموز الميم كرهانات بيتا.

زاد عدد العملات المشفرة في السوق بشكل كبير سنة بعد سنة. في يناير 2021، كان هناك ما يقدر بنحو 4154 رمزاً في السوق. وفي مارس 2024، ارتفع هذا العدد إلى 13217، وما زال العدد في ازدياد.

وتعتمد معظم هذه الرموز على البرمجيات الوهمية، وهي المنتجات التي يتم الوعد بها للجمهور ولكن لم يتم إنشاؤها فعلياً.

إشارات الفائدة المفتوحة

تشير الفائدة المفتوحة أو الاهتمام المفتوح، إلى المبلغ الإجمالي لعقود المشتقات المعلقة التي لم تتم تسويتها بعد في العقود الآجلة. بالنسبة لكل بائع، يتعين على المشتري تسوية العقد.

لقد كان جنون الميمكوين ضجة كبيرة في مجتمع العملات المشفرة هذا الموسم الصاعد. صعدت Pepe وWIF إلى أعلى 20 عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية في غضون عام من إطلاقهما العام.

واكتسبت هذه العملات الميمية قوة جذب كبيرة في سوق الرافعة المالية للعملات المشفرة، حيث يقوم المتداولون إما بالبيع على المكشوف أو الشراء وفقاً لاتجاهات أسعارها.

وكانت 4 من أصل أكثر 10 عملات مشفرة من حيث حجم عقود الفائدة المفتوحة (OI) هي عملات ميمية، حيث تتصدر عملة PEPE هذه العملات مع حجم عقود يبلغ 812.6 مليون دولار، تليها "دوجكوين" بقيمة 697 مليون دولار.

يأتي الارتفاع الأخير في الفائدة المفتوحة لعملات memecoins من الزخم الصعودي خلال الأسبوعين الماضيين عندما وصلت Pepe إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق بينما وصلت عملة WIF إلى أعلى مستوى جديد خلال عدة أسابيع فوق 3.30 دولار.

تشير الفائدة المفتوحة إلى المبلغ الإجمالي لعقود المشتقات المعلقة التي لم تتم تسويتها بعد. في العقود الآجلة، بالنسبة لكل بائع، يتعين على المشتري تسوية العقد.

يعتبر العقد "مفتوحا" من لحظة فتحه من قبل المشتري أو البائع حتى يتم إغلاقه من قبل الطرف المقابل. وتزداد الفائدة المفتوحة عند إضافة عقود جديدة وينخفض حجمها عند تسوية العقود. وعلى النقيض من حجم التداول، فإن "الفائدة المفتوحة" عبارة عن بيانات مستمرة.

يشير نمو OI إلى زخم صعودي في السوق حيث يفتح متداولو الرافعة المالية المزيد من العقود تحسباً لزخم الأسعار.

على الرغم من الارتفاع الكبير في أسعار عملات الميمكوينز وارتفاع الفائدة المفتوحة، ظلت معدلات التمويل سلبية بالنسبة لعملات الميمكوين عبر بورصات العملات المشفرة.

تمثل معدلات التمويل تكلفة الاحتفاظ بمركز في بورصة دائمة أو عقود آجلة مقارنة بالسعر الفوري للأصل. تشير معدلات التمويل الإيجابية إلى معنويات صعودية في السوق بينما يشير معدل التمويل السلبي إلى معنويات هبوطية.