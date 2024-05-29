صندوق "آي شيرز بيتكوين" التابع لـ"بلاك روك" يصبح الأكبر في سوق العملات المشفرة
بلغت حيازته أمس ما يعادل 19.68 مليار دولار
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أصبح صندوق "آي شيرز بيتكوين تراست- iShares Bitcoin Trust" التابع لشركة "بلاك روك -BlackRock" أكبر صندوق متداول "ETF" يستثمر في عملة البيتكوين المشفرة على مستوى العالم، متجاوزاً نظيره الخاص بشركة "غراي سكل -Grayscale".
وبلغت حيازة الصندوق المتداول في البورصة الأميركية من العملة المشفرة الأكبر من حيث القيمة السوقية، ما يعادل 19.68 مليار دولار أمس الثلاثاء، مقابل 19.65 مليار دولار لصندوق "غراي سكل بيتكوين تراست-Grayscale Bitcoin trust"، الذي حل في المركز الثاني، حسب بيانات بلومبرغ.
واحتل صندوق البيتكوين التابع لشركة "فيداليتي إنفستمنتس- Fidelity nvestments المرتبة الثالثة بحيازة بلغت قيمتها 11.1 مليار دولار.
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