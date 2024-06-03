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قراصنة ينفذون ثامن أكبر سرقة عملات مشفرة في التاريخ.. مئات ملايين الدولارات

بورصة العملات المشفرة اليابانية DMM Bitcoin كانت ضحية للاختراق الأمني

دبي - العربية.نت
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أكدت بورصة العملات المشفرة اليابانية DMM Bitcoin أنها كانت ضحية لاختراق أدى إلى سرقة 4502.9 بيتكوين، أو بما قيمته 305 مليون دولار.

وفقًا لشركة أمن العملات المشفرة Elliptic، فإن هذه هي ثامن أكبر سرقة عملات مشفرة في التاريخ.

قالت "DMM Bitcoin" إنها اكتشفت "تسريبًا غير مصرح به لعملة بيتكوين من محفظتنا" يوم الجمعة وأنها لا تزال تحقق واتخذت تدابير لوقف المزيد من السرقات. وقالت بورصة العملات المشفرة إنها "نفذت أيضًا قيودًا على استخدام بعض الخدمات لضمان أمان إضافي"، وفقًا لترجمة آلية لمنشور المدونة الرسمي للشركة.

محفظة بيتكوين راكدة منذ 10 سنوات تنقل عملات مشفرة بـ 43.89 مليون دولار العملات المشفرة بيتكوين محفظة بيتكوين راكدة منذ 10 سنوات تنقل عملات مشفرة بـ 43.89 مليون دولار

كما وعدت الشركة بأن جميع ودائع بيتكوين الخاصة بالعملاء "ستكون مضمونة بالكامل حيث سنشتري المبلغ المعادل من بيتكوين الذي تم تسريبه بدعم من شركات مجموعتنا"، وفقا لما طالعت "العربية Business" لتقرير نشره موقع "techcrunch".

لم تستجب "DMM Bitcoin" على الفور لطلب التعليق.

وفقًا لشركة "De.Fi"، التي تتعقب سرقات واحتيالات العملات المشفرة، سرق المتسللون حوالي 2 مليار دولار من العملات المشفرة عبر عشرات الهجمات الإلكترونية والسرقات العام الماضي. في حين أن هذا لا يزال مبلغًا هائلاً من العملات المشفرة، إلا أن الإجمالي كان الأدنى منذ عام 2020.

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