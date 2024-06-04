خاص " أونلي إف إكس" للعربية: أسواق العملات المشفرة تتطلع لفوز ترامب في الانتخابات
الخزاعي: متوقع أن تواجه السوق بيئة تشريعية سلبية حال فوز "بايدن"
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قال شريك مؤسس في " Only FX" راشد الخزاعي، سعر عملة البيتكوين انخفض بسرعة على إثر اختراق بورصة العملات المشفرة اليابانية DMM Bitcoin، ما أدى إلى سرقة 4502.9 بيتكوين، أو بما قيمته 305 ملايين دولار.
وأضاف الخزاعي في مقابلة مع "العربيةBusiness" أن الأسعار عاودت الارتداد نظرا لأن منصة التداول المخترقة اخترقت من الداخل، ووعدت المستثمرين بإعادة الأموال التي تمت سرقتها.
وتوقع تأثيرا إيجابيا على سوق العملات المشفرة حال فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية لأن الأحزاب من وقت مبكر تؤثر على القرارات التشريعية بشأن العملات المشفرة، والملاحظ أن الحزب الديمقراطي والرئيس الأميركي جو بايدن لا يدعمان العملات الرقمية وتحديد العملات السيادية التي تصدرها البنوك المركزية.
ولكن على الجانب الآخر فإن الجزب الجمهوري ومرشحه دونالد ترامب يدعمون بيئية تشريعية صديقة لشركات العملات المشفرة وألمح إلى تسهيلات وتحفيزات ضريبية للأفراد بسوق العملات المشفرة أو حاملوها وهذه الأمور ترفع الثقة في سوق العملات المشفرة خاصة عند المستثمرين الأفراد في الولايات المتحدة.
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