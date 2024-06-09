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عملات مشفرة

ستاندرد تشارترد: بيتكوين قد ترتفع إلى 150 ألف دولار

توقع وصولها 100 ألف دولار مع قرب الانتخابات

دبي - العربية.نت
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اعتبر بنك"ستاندرد تشارترد - Standard Chartered " أن الانتخابات الرئاسية الأميركية برزت باعتبارها المحفز الرئيسي المقبل لسعر البيتكوين، مع احتمالات ارتفاع أكبر عملة مشفرة إلى 150 ألف دولار بحلول نهاية العام الحالي.

وأصبحت البتكوين قضية ذات اهتمام متزايد بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي منذ إطلاق أول صندوق متداول في العملة المشفرة في الولايات المتحدة مطلع 2024.

وتوقع بنك "ستاندرد تشارترد - Standard Chartered"وصول سعر البيتكوين إلى 100 ألف دولار مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية، ثم الارتفاع إلى 150 ألف دولار بنهاية 2024 في حال فوز دونالد ترامب.

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