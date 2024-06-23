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عملات مشفرة

بلومبرغ: "ستاندرد تشارترد" ينشئ مكتباً لتداول العملات المشفرة

سيكون جزءاً من وحدة تداول العملات الأجنبية في فرعه بمدينة لندن

دبي - العربية.نت
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قالت وكالة بلومبرغ إن بنك "ستاندرد تشارترد" بدأ بإنشاء قسم لتداول العملات المشفرة مثل بيتكوين وإيثريوم ليصبح من أوائل البنوك العالمية التي تدخل قطاع تداول العملات المشفرة الفورية.

وأضافت الوكالة أن مكتب العملات المشفرة الجديد في "ستاندرد تشارتر" على وشك بدء العمليات وسيكون جزءا من وحدة تداول العملات الأجنبية في فرعه بمدينة لندن.

وتقوم بنوك عالمية مثل مجموعة Goldman Sachs بتداول مشتقات العملات المشفرة منذ سنوات، لكن اللوائح الصارمة منعتها من التعامل مباشرة في الأصول الأساسية.

وكانت لجنة بازل للرقابة المصرفية قد اقترحت شروطا على البنوك بتطبيق وزن مخاطر بنسبة 1250% على أي تعرض للعملات المشفرة غير المحمية، مما يجعل من الصعب تحقيق الأرباح.

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