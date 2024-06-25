"بيتكوين" تقلص خسائرها بعد تراجعها دون مستوى 59 ألف دولار

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استعادت عملة "بيتكوين" بعضا من الخسائر التي منيت بها يوم أمس والتي تجاوزت 8% لتسجل أسوأ أداء يومي لها منذ منتصف أبريل الماضي.

وارتفعت "بيتكوين" بنحو 5% من أدنى مستوى سجلته ليلة أمس عند 58400 دولار.

يأتي ذلك في وقت تمت تصفية مراكز شراء على العملة بـ 210 ملايين دولار خلال 12 ساعة فقط.

وسجلت صناديق تداول عملة بيتكوين تخارجات للأسبوع الثاني على التوالي.